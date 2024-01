Bielsa propone un cambio tranquilo y ofrece integración a los otros dos candidatos.

El candidato a la secretaría general del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha formalizado esta mañana su candidatura a las primarias que celebrará el partido y ha explicado que "me afilié hace 20 años. Vengo de una familia humilde que nunca tuvo nada fácil y por ello siento orgullo de este partido que es el que más contribuye al progreso de la sociedad".

Bielsa ha dicho en alusión a los otros dos candidatos, Diana Morant y Alejandro Soler que "yo ofrezco un proyecto de unidad, creo que es posible conseguir que nuestro partido esté por fin unido. Mi voluntad es sumar, unir, que tengamos capacidad de salir a la calle para ganar a la derecha. Tengo una excelente relación con Diana y con Alejando y creo que podemos hacer un gran partido". Aunque sí que ha reivindicado que "me presento para ser el secretario general del PSPV".

El también alcalde de Mislata ha prometido "un PSPV valencianista, en el territorio, que pisará las agrupaciones" y ha enfatizado que "quiero ser un activo para el gobierno de Pedro Sánchez".

El candidato pulsará durante todos estas semanas el sentir de la militancia y escuchará sus demandas para cambiar el partido. Ofrece un "cambio tranquilo para desde la generosidad hacer un partido más fuerte, solvente y autónomo".

Ha hablado de un cambio de modelo "que ponga a la militancia en el centro que escuche a las agrupaciones y comarcas. Es el momento de la militancia de la proximidad del trabajo en equipo con los más de 18.000 compañeros y compañeras que quieren hacer la vida más fácil especialmente con los que más lo necesitan. Y eso se hace desde la calle, pisando el terreno y por ello me comprometo desde ya a visitar todas las sedes".

El candidato ha elogiado al todavía secretario general del PSPV: "No comenzamos de cero, pongo en valor la figura de Ximo Puig que deja el listón de la dignidad muy alto, pero nuestro partido necesita reformularse, un nuevo proyecto que lo impulse políticamente".

Ha expuesto que "tenemos una base electoral amplia y hay que movilizarla para revertir las política de la derecha en 2027. Tenemos tres años por delante para acabar con el pacto de la servilleta, de los 'señoros' de la extrema derecha".

H sacado pecho porque 850.000 valencianos "nos dieron apoyo en las elecciones generales de julio. El mejor resultado" y ha ofrecido "fortalecer el partido, activarlo, hacerle ver que tenemos mimbres suficientes para presidir la Generalitat en 2027".

Con constantes alusiones al municipalismo de donde proviene ha señalado que "hemos de tener conexión con la sociedad y lo haremos con una gestión municipal eficaz y cercana". Ha abogado por un partido valencianista y comarcalista, "por eso creo que es importante que el cambio de partido venga del mundo municipalista. El PSPV necesita un cambio tranquilo, un nuevo liderazgo con discurso propio para ganar con la militancia de base".

Ha enfatizado que "personalmente y de forma colectiva quiero lo mejor para este partido. Quiero que volvamos a ganar. Tanto en la vida como en la política has de hacer aquello en lo que crees porque quien hace lo que cree siempre acaba ganando".

Respecto a la posible división que suponen las primarias ha considerado que "tienen que tratarse en positivo, propongo un partido unido en la diversidad, unida con la ciudadanía con la militancia de base. Que haya tres o más aspirantes siempre ha de verse como un sinónimo de democracia interna y de unidad".

Y sobre la posible ventaja que supone que una de las candidatas sea ministra del gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que "la militancia manda, y por lo tanto no hay favoritos, los favoritos los decide la militancia. Concurro con compañeros de la militancia de base. Favoritos no deben existir. Yo quiero ser el secretario general de este partido, con un discurso propio, coordinado con el Gobierno de España".

Por último se ha referido a las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien se refirió a los "señores de la guerra" y ha dicho que "somos señores de paz, queremos hace run partido fuerte y unido. Aquí no hay ninguna guerra, aquí hay paz para volver a unirnos y ganar" y ha prometido que "no me oirán decir ni una palabra contra los otros compañeros que concurren ni contra los que decidan apoyar a unos u otros" y ha mostrado su deseo de que "nuestra red no sean los cargos, sino los 18.000 militantes de nuestro partido".