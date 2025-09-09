Cadenas de reventones húmedos provocan destrozos en varios municipios de la Comunitat Valenciana

Una cadena de reventones húmedos dejó escenas muy llamativas, con algún destrozo material y ninguno personal. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se desplazó anoche hasta Cox y Redován. dos de los municipios de la provincia de Alicante más dañado de la Comunitat Valenciana.

"Lo primero es congratularnos, porque eso es lo primero siempre, de que no ha habido daños personales reseñables. Esto es lo más importante de todo, porque lo material lo podemos abordar y, de hecho, lo vamos abordar".

El jefe del Consell ha explicado que han estado hablando con el alcalde de Cox para que "tan pronto sea necesario, después de restablecer la normalidad lo antes posible, puedan trasladarnos el balance de daños para que desde la Generalitat Valenciana podamos colaborar lo antes posible en la recuperación y en la restitución".

El president de la Generalitat ha señalado que el temporal ha sido un episodio de "mucho susto, de mucho daño material, de un momento absolutamente inesperado, sin ningún aviso por parte de ningún organismo, que ha acogido absolutamente por sorpresa aquí en Cox como en otros puntos de la Comunitat Valenciana".

El cielo de la Comunitat Valenciana ha amanecido este martes muy nuboso, con chubascos y tormentas localmente fuertes durante la madrugada, que tenderán a remitir por la mañana y por la tarde se desarrollarán nuevamente en el interior desplazándose hacia el litoral, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias de este martes se espera que sean localmente muy fuertes y persistentes, con probabilidad de rachas de viento muy fuertes y granizo grande asociados, especialmente en la mitad sur.

Las temperaturas bajarán, de forma localmente notable las máximas en la mitad sur y en el litoral, y el viento será moderado del noreste; en el interior flojo a moderado, del noroeste en el interior norte de Castellón y variable en el resto, predominando la componente este.

Chubascos aislados el miércoles

Para este miércoles Aemet prevé cielo nuboso en el litoral a primeras horas, sin descartar chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta, remitiendo durante la mañana y tendiendo a poco nuboso; en el interior, predominio de poco nuboso.

Las temperaturas mínimas descenderán mañana o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas subirán y el viento será flojo a moderado de oeste y noroeste, tendiendo en el litoral a mediodía a componente sur moderado.

