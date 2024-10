La calle Quintana de Alicante se reinventa

«Quintana Florece» es uno de los lemas de las campañas que, con el fin de promocionar el pequeño comercio, el de barrio, el de toda la vida, organiza el Ayuntamiento de Alicante en colaboración con la Asociación de Comerciantes Zona Quintana a lo largo del año en la calle Poeta Quintana; en este caso, las tiendas tomaron literalmente la calle para exhibir sus productos y seguir reivindicando su lugar en la ciudad.

Abril es el mes en que floreció, con música, talleres y venta en la calle, pero su reconversión es una carrera de fondo que comenzó hace unos diez años. Al tratarse de una artería de la ciudad que discurre en paralelo a la Avenida de Alfonso el Sabio, vía en la que están las escalinatas y puerta principal del Mercado Central, Poeta Quintana -conocida como calle Quintana, a secas- ocupa un lugar privilegiado y de paso; de hecho, el Mercado Central sigue siendo un punto de referencia de compra y, la plaza de su parte trasera, la plaza de las flores, un lugar de encuentro y de reunión para tomar algo al sol.

Tiendas con solera

Factores los dos que se conjugan para que zapaterías, relojerías, alpargaterías, droguerías e incluso mercerías -una tipología de comercios que está en vías de extinción- pervivan.

Es más, esas tiendas de corte tradicional, y con años de antigüedad y el encanto de mantener sus locales y escaparates, conviven con bares, restaurantes y tiendas de comida para llevar de nuevo sello.

Y locales de diseño vanguardista y productos como pasta italiana o materiales para estudiantes o aficionados a las Bellas Artes. Quizá sea esa la fórmula de su éxito, además de las iniciativas para atraer a alicantinos y turistas, y que así la disfruten y descubran, como la particular «vendimia» que organizaron hace unos en el que, a través de catas, talleres y música en vivo, veinte bodegas se dieron a conocer los Vinos Denominación de Origen Protegida, DOP, en otra jornada de dinamización comercial.

Tal y como explica la concejala de Comercio, Lydia López, el Ayuntamiento tiene el «en la zona Quintana llevan muchos años impulsando iniciativas que aúnan cultura y eventos comerciales innovadores para poner en valor a nuestro comercio local y establecimientos cercanos de barrio». Añadió que el Ayuntamiento tiene el compromiso de impulsar y apoyar estas iniciativas.

Entre las actividades más populares en la calle figuran, sin duda, la noche de Halloween, y la de los villancicos.

Además de las iniciativas bautizadas como de dinamización comercial, la fidelidad del cliente de estas tiendas es clave para la supervivencia de las mismas. Así lo resume Isabel Mora, de 70 años, quien compra «las alpargatas desde hace más de veinte años en la calle Quintana; no es una zona de paso para mí, pero me gustan sus diseños, la variedad de modelos y es un comercio que me merece confianza».

Agrega que como valor añadido «en esta calle encuentras, por ejemplo, un modelo de un botón para un vestido o una chaqueta, algo que solo te ofrece una mercería y no cualquier tienda».

Entre los comercios de apertura más reciente figuran una clínica veterinaria, una agencia de viajes «a medida para hacerte feliz» o un brunch, término inglés para definir la comida que se toma a mitad de mañana que no es ni almuerzo ni comidad.

Así las cosas, la calle Poeta Quintana, con el paso del tiempo, mantiene su esencia, pero adaptándose a los nuevos tiempos.