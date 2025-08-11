Calor extremo en la Comunitat este lunes: aviso naranja y la jornada con las temperaturas más altas del año

Dieciséis comunidades autónomas (todas menos Asturias) se encuentran este lunes en alerta (avisos) por las altas temperaturas, de hasta 42 grados en algunos puntos del país, que se registrarán en el noveno día de ola de calor, especialmente intenso en Gran Canaria. La Comunitat Valenciana está en alerta naranja por el calor. Es más, este lunes puede ser el día más caluroso del año, superando a la ola de calor del pasado mes de junio.

Las temperaturas alcanzarán valores significativamente altos en una jornada en que se prevén chubascos localmente fuertes por la tarde en el interior de Castellón y Valencia, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y viento flojo variable a primeras y últimas horas, predominando las componentes sur y este con intervalos de moderado por la tarde, según el pronóstico de Aemet.

Mañana martes continuarán elevadas las temperaturas máximas y las mínimas tendrán pocos cambios, el cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta por la tarde.

El viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, predominando la componente este con intervalos de moderado por la tarde.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón, 34,7 y 27,1 grados; Valencia, 33,9 y 26,5 grados; y Alicante 32,8 y 22,2 grados.