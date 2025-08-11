La Comunitat Valenciana, líder en creación de empresas en España, duplicando la media nacional de crecimiento

El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en junio ascendió a 1.518 en la Comunitat Valenciana, un aumento del 33,6 %, el mayor por comunidades autónomas.

En el conjunto de España se crearon 10.964, lo que supone un aumento del 15 % interanual, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mismo mes se disolvieron 1.582 empresas, un 1,4 % más que en junio de 2024; de las que el 79,9 % lo hicieron voluntariamente, el 9,73 % por fusión y el 10,37 % restante por otras causas.

En la Comunitat, el número de empresas disueltas fue de 96.

El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas fue de 442 millones de euros, un 6,2 % menos; mientras que el capital medio por operación descendió un 18,4 %, hasta 40.332 euros. En la Comunitat, el capital suscrito para las nuevas sociedades ascendió a 36 millones.

En junio ampliaron capital 2.262 sociedades mercantiles, un 4,3 % más; con un capital medio por operación de 530.985 euros, un 9,3 % menos en comparación con un año antes.

Las actividades inmobiliarias, financieras y seguros acumularon el 20,3 % de las sociedades mercantiles creadas en junio y el sector del comercio un 15,7 %.

Por otra parte, la mayoría de empresas disueltas pertenecía al ámbito del comercio (18,2 % del total), a la construcción (16,4 %) y a las actividades inmobiliarias, financieras y seguros (13,2 %).

La actividad con mayor capital suscrito por las nuevas sociedades mercantiles fue la de inmobiliarias, financieras y seguros, con un total de 264,69 millones de euros.

Las comunidades autónomas con mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en junio fueron Comunitat Valenciana (33,6 %), País Vasco (28 %) y La Rioja (25 %).

Por el contrario, los únicos descensos fueron los de Cantabria, un 7,4 % menos; y Murcia, con una bajada de un 5,1 %.