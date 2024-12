La Cámara de Comercio de Alicante aparca la reivindicación y lanza un grito a la solidaridad

Llegó el 29 de octubre y una DANA, de dimensiones descomunales, puso del revés a la Comunidad Valenciana. Aplazada en su formato convencional, la Noche de la Economía Alicantina, prevista para el 30 de octubre se ha celebrado hoy, miércoles 17 de diciembre; eso sí, reconvertida en la Noche de la Solidaridad Alicantina, organizada en beneficio además de los municipios afectados por el desastre natural.

Se trata de una noche en la que la Cámara de Comercio de Alicante reconoce a los empresarios de la provincia de Alicante por su trabajo y que este año ha rendido homenaje al expresidente de la patronal hotelera, Hosbec, Toni Mayor, otorgándole la medalla de oro y brillantes. Un premio que ha recibido de manos del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño.

Muy emocionado, Mayor ha expresado “su solidaridad con los afectados por la DANA”. “Estos galardones son un reconocimiento para el tejido empresarial de nuestra provincia; es un honor recibir este reconocimiento tan especial como un reconocimiento a mi trayectoria empresarial”.

El lugar elegido es la sede la EUIPO, como ya es habitual, y en su discurso inaugural su presidente, João Negrão, ha recordado que ya hace 30 años que la agencia europea de la propiedad intelectual se instaló en la ciudad. “Nos complace seguir trabajando con la Cámara de Comercio y apoyando a las empresas de alicante en materia de innovación”, ha dicho.

En el evento, organizado de manera conjunta con la EUIPO y el Banco Sabadell, se ha reconocido la labor entre el compromiso y el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos con la provincia de Valencia durante la DANA. A ellos se les ha otorgado un premio creado ex-profeso, el del Reconocimiento a la Solidaridad.

Los galardonados en 2023 por la Cámara son las empresas Baleària, de Dénia, y Nax Solutions, de Alicante, premio ex aequo en la categoría de Innovación Empresarial; Actiu, de Castalla, y TM Grupo Inmobiliario, de Torrevieja, ex aequo en el apartado de Internacionalización; Carnicerías Gombao de Elda, en Comercio; Panter, de Callosa de Segura, premio en Industria; Magic Costa Blanca, de Benidorm, galardón en Turismo; y Vigar, de Gata de Gorgos, premio a la Propiedad Intelectual.

En su discurso, Baño, ha dejado claro un mensaje que, en estos momentos, “no toca” reivindicar, exigir o pedir la provincia porque la realidad de la DANA, y la post-DANA, se impone, claro está. “Normalmente, esta noche suele ser un encuentro para reafirmar nuestro empeño por seguir siendo: un referente para la sociedad alicantina un apoyo para nuestras empresas y un altavoz para responder a los que pretenden someter a nuestra provincia Pero como diría nuestro querido Antonio Fernández Valenzuela: hoy no toca”.

“Esta noche, Alicante no solo reconoce la excelencia empresarial, sino que se viste de solidaridad, de empatía y de compromiso con quienes más lo necesitan.

No tocaba, sin duda, pero Baño sí enumeró las necesidades, calificadas de “innegables”, como “la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche o los agravios que venimos sufriendo en infraestructuras; el déficit acumulado que arrastramos en inversiones, desde 2022 somos la última provincia en inversión por habitante o la eliminación del Trasvase Tajo-Segura que conocíamos hace unos días”.

“Y hoy, sin renunciar a todo ello, hemos dado un paso más: reconocer también el valor humano, el compromiso colectivo y la capacidad de mirar más allá para encontrarnos con lo que verdaderamente importa: las personas.

También mencionó “la labor callada” de Cámara Solidaria y de Alicante Gastronómica Solidaria que han repartido más de 240.000 menús calientes en hasta en 16 de los pueblos afectados, con la ayuda de más de 5.500 voluntarios y las aportaciones de más de 350 empresas.

Baño recalcó el fin de la Noche Solidaridad Alicantina, con una “fila cero” para, con lo recaudado, organizar actividades en los pueblos más afectados, porque “Alicante es la provincia de la Navidad: cabalgatas de Reyes, iniciativas navideñas, momentos de ilusión y esperanza que, aunque no borrarán el dolor sufrido, ayudarán a encender una luz en medio de tanta incertidumbre. Estas fechas tan entrañables están a la vuelta de la esquina”.

Cerro su discurso, Baño, apelando a que la ola de solidaridad no sea pasajera. "Al despedir este acto, me gustaría invitarles a que no olvidemos lo vivido. Que, pasados los titulares y las emergencias, mantengamos vivo el espíritu de colaboración que hoy nos reúne. Que el impulso solidario que ha nacido de la adversidad se convierta en la base sobre la cual seguir construyendo una economía más sostenible, más humana y más atenta a las realidades de quienes no siempre tienen la misma suerte”.

Al clausurar la Noche de la Solidaridad Alicantina, Mazón indicó que la solidaridad de la provincia de Alicante "demuestra que Valencia no va a estar sola en la reconstrucción".

La potencia y el dinamismo alicantino estará a la altura del ahora, ha dicho para recalcar que el empresariado y la sociedad civil "va a tirar de la economía". "Alicante, Valencia y Castellón son mucho más que la suma de las tres provincias y las ocho empresas reconocidas esta noche son un ejemplo de cómo el genio de la provincia y de la Comunidad Valenciana es capaza de superar cualquier obstáculo". Alabó también la trayectoria profesional de Toni Mayor.

"Ésta es la segunda ocasión en que participo en este encuentro; en la edición anterior rendí cuentas", ha dicho para asegurar algunas de las medidas que ha tomado el Consell como la derogación de la tasa turístico, "muy perjudicial para esta provincia". Se refirió también al "registro de viajeros" para asegurar que puede tener consecuencias negativas en el sector turístico.

"Además de ordenar el mercado de las viviendas de uso turístico, hemos puesto en marcha el bono viaje 65 para paliar el desastre que se ha provocado con el Imserso", ha dicho.

También se refirió a la política hídrica del Gobierno central y a las inversiones, también por parte del Gobierno central, para destacar "que somos la provincia que menos inversion recibe".

"Es la provincia 52 de 52 en la inversión estatal y no son pocas las carencias que tiene para mantener su liderazgo", ha dicho para recordar que es necesaria la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, recalcando que tiene más de 15 millones de viajeros que avalan que es necesaria una segunda pista. "Alicante no falla y devuevel multiplicado por diez cada euro de inversión".

Otra de las principales necesidades es, según Mazón, la conexión ferroviaria del aeropuerto con la ciudad.

Tras apelar de nuevo a la solidaridad y recordar que, gracias a la Noche de la Solidaridad Alicantina, los muncipios devastados por la DANA tendrán una Navidad más agradable, sonó el himno de la Comunidad Valenciana.

Con el recuerdo de las cientos de víctimas mortales presente, dos horas y veinte después, concluía una noche en que la herida de la DANA fue la gran protagonista. Y con el himno de España, y el crespón negro en la pantalla del escenario de la noche en que el grito por la solidaridad arrinconó las reivindicaciones para la provincia.