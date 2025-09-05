Camps pide que se celebre un congreso regional del PPCV "sin miedos ni corsés"

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha pedido este viernes al PP que convoque el congreso regional del PPCV que "haga posible que todos los militantes de la Comunitat vuelvan a incorporarse a las decisiones de partido" y ha vuelto a expresar su intención de presentarse como candidato a la presidencia del PPCV.

Camps ha abogado por la dinamización del partido para ganar por mayoría absoluta en las próximas elecciones, ha incidido en que el congreso regional se celebre "sin miedo, sin corsé, en plena libertad, ilusión y esperanza", ha defendido la necesidad de que el PP recupere el discurso de centro-derecha y ha remarcado que es fiel al partido.

El ex presidente de la Generalitat ha hecho estas consideraciones en una cena con militantes y simpatizantes del partido en Alicante, en el que ha participado también la exalcaldesa de la capital alicantina Sonia Castedo.