Los cañones de agua de El Saler soltarán en un minuto mayor cantidad de agua que la que tira un hidroavión

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acompañada del concejal de Albufera, Pepe Gosálbez, y el titular de Bomberos, Juan Carlos Caballero, ha visitado hoy el inicio de las obras de instalación de los ocho cañones de agua que se instalarán, en una primera fase, en la avenida de la Gola de Pujol, de El Saler. Seis de estas torres serían capaces de lanzar en un minuto la misma cantidad de agua que puede soltar un hidroavión.

Las obras que hoy comienzan estarán listas, según los plazos de ejecución, el próximo mes de marzo. Catalá ha señalado que “es sin duda un refuerzo muy importante en las medidas de prevención y de actuación contra posibles situaciones de riesgo para la masa arbórea del parque natural de la Devesa”.

Tal como ha explicado la alcaldesa, “esta obra llega tras años de retrasos, ya que le anterior gobierno fue incapaz de adjudicarla. El actual gobierno del PP y VOX se marcó como prioridad esta obra y se ha podido iniciar en tiempo récord, tras más de cinco años de retraso”. La iniciativa consiste en un sistema que permite refrescar el bosque y prevenir la posibilidad de incendios, en este caso en el bosque protegido de la Devesa de El Saler. La instalación ya ha sido adjudicada por el Ayuntamiento, y supone una actuación a medio y largo plazo, dirigida a actuar sobre las zonas susceptibles de ser quemadas intencionadamente; es decir, lograr que el ámbito esté lo suficientemente limpio y refrescado como para que un potencial fuego no se pueda extender de forma rápida.

Más de un hidroavión por minuto

El proyecto que ha arrancado tiene un coste aproximado de 250.000 euros, pero, tal como ha señalado la alcaldesa, “esta es una primera fase en la que instalamos ocho torres, ya que el plan completo incorpora entre 40 y 50 cañones”. Catalá ha explicado que cada torre es capaz de emitir mil litros de agua por minuto, “es decir –ha señalado- que seis torres equivalen a un hidroavión por minuto, lo que constituye un sistema de protección muy alta de esta zona. Y no solo de protección, sino también de prevención, porque se trata no solo de minimizar el impacto de un incendio, sino de prevenir para que no se lleguen a producir”.

La instalación corre a cargo de la empresa Sogeser Facility Services adjudicataria del proyecto, que supone una inversión de 246.151,87 euros. El objetivo fundamental de la iniciativa es proteger del fuego uno de los espacios naturales valencianos más valiosos y representativos por su enorme cantidad y variedad de vegetación de gran valor ecológico y la diversidad de su fauna. Los cañones fijos de agua funcionan humedeciendo la vegetación en caso de condiciones meteorológicas adversas que puedan favorecer el inicio o la propagación del fuego (sequedad, vientos de poniente…), y se instalarán progresivamente para proteger también los edificios y los centros escolares de El Saler, así como en las vías principales del bosque, según establezca el criterio técnico del cuerpo de bomberos.

Tal como ha señalado hoy la alcaldesa, María José Catalá, “se trata de una medida importantísima de prevención, y se basa en el trabajo en coordinación con Protección Civil y con Bomberos para intentar mejorar la protección de este paraje de alto valor ecológico de la ciudad de Valencia”. Las obras de adecuación del sistema SideInfo incluyen la construcción y la instalación de las torres de soporte de los cañones de agua, así como la adecuación de zanjas, tuberías y conducciones, un depósito de agua metálico y prefabricado, una caseta con el sistema de bombeo, y un grupo electrógeno insonorizado. Debido a que la zona se encuentra en el parque natural y posee un alto valor ecológico, las tuberías irán soterradas bajo los viales existentes.

Las obras tendrán una duración máxima de cuatro meses, y deberán estar concluidas antes del 15 de marzo, dado que entre esta fecha y el 15 de julio no se pueden hacer obras en la Devesa del Saler por el período de nidificación de las aves. Igualmente, no es recomendable entre el 1 de junio y el 31 de julio, por el riesgo de incendios forestales. Además, agosto tampoco está habilitado para este tipo de labores, ya que es un mes de gran afluencia turística en la zona.

Por su parte, el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha explicado que “iniciamos las obras de las instalaciones de los cañones de agua, que tanto van ayudar a proteger la Devesa. Es una infraestructura que el señor Ribó en ocho años fue absolutamente incapaz de llevar a cabo y que este Gobierno va a poner en marcha, aparte de otras iniciativas, de otras acciones que vamos a desarrollar para poner del derecho lo que la izquierda dejó del revés”. “La zonificación para una mejor identificación de incendios o de cualquier incidente que pueda surgir en la Devesa, la iluminación, la limpieza de la propia Devesa, porque el medio no puede expulsar a las personas, ni las personas pueden cargarse la naturaleza. Las personas y el medio ambiente deben de coexistir por eso hemos de cuidar lo nuestro para dejárselo a los que vendrán después. Sin ninguna duda, lo que hay que hacer es buscar el equilibrio”.

Ocho cañones de agua

Según detalla el proyecto técnico, Sideinfo se instalará en dos tramos de la avenida de la Gola del Pujol y en un aparcamiento existente junto a ella. Las torres se ubicarán lo más cerca posible del bordillo actual, dentro de la Devesa, sin que afecte a la seguridad vial de la avenida. Una parte del aparcamiento servirá de emplazamiento para el depósito de agua, que tendrá una capacidad de 600 metros cúbicos, y la caseta de bombeo. Las zanjas de las tuberías que suministrarán el agua a las torres se harán a lo largo de la misma avenida. Este tramo, que dispondrá de hidrantes para los Bomberos, se convertirá posteriormente en un carril compartido para bicicletas y peatones.

La instalación que ya está en ejecución consta de ocho torres y los cañones de impulsión en parte de la avenida Gola de Pujol. Los cañones consiguen unos alcances de unos 50 metros con un caudal de cerca de 1.000 litros/minuto. Además, incluye una sala de bombeo y el depósito para alimentar el sistema, de unos 600 metros cúbicos (equivalente al contenido del depósito de agua de 200 vehículos Autobomba Urbana Pesada de Bomberos), en el aparcamiento nº 38 de la segunda fase del núcleo 6. Los ocho cañones lanzarán agua de manera homogénea, formando circunferencias que abarcan entre 7.000 y 8.000 metros cuadrados de superficie alrededor de cada uno, creando una cortina de agua para un cortafuego húmedo. Las torres serán tubulares y de color verde, para que queden integradas en el paisaje, según las recomendaciones del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Generalitat.

Más presupuesto para Bomberos

La alcaldesa de Valencia ha destacado que el presupuesto de gastos de Bomberos para el próximo año 2024 será de 5 millones de euros, un 7,29% más que en 2023; mientras que el capítulo de inversiones será de 4 millones, que se concretarán en obras de mejora y adecuación de distintos parques de bomberos de la ciudad, y la reforma en Parque Norte de Bomberos, así como adquisición de materiales y útiles propios del Servicio de Bomberos y nuevos vehículos bomberos, prevención, intervención en emergencias y protección civil.

“Toda esta actuación va acompañada de un incremento del 7 por ciento en el presupuesto de Bomberos, que va a permitir disponer de nuevos medios materiales, mejoras en los parques y más vehículos. Es una apuesta muy importante por la prevención y por mejorar las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad en la ciudad y, en este caso, los bomberos –ha añadido Catalá- quienes han hecho un trabajo magnífico en los últimos meses”. La alcaldesa ha concluido destacando también “la acción de los vecinos de la zona, que llevan tiempo reivindicando que El Saler merece mucha más protección y mucha más inversión porque es un tesoro ecológico que hay que proteger”

Suelta de una tortuga

Por otra parte, la alcaldesa Catalá, ha participado esta mañana en la suelta de una tortuga marina recuperada por l'Oceanogràfic. El evento se ha realizado en la playa de El Saler junto a la bióloga, exploradora y activista en defensa de los océanos, la doctora Sylvia Earle.

También han estado presentes el concejal de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Caballero, así como la presidenta del Oceanogràfic y Fundación Oceanogràfic, Celia Calabuig; el presidente de Global Omnium y de la Fundación Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig; la directora general del Oceanogràfic y directora de la Fundación Oceanogràfic, Leocadia García; el director y coordinador del Comité Científico de la Fundación Oceanogràfic, Daniel García; el responsable de conservación de la Fundación Oceanogràfic, José Luis Crespo, además de personal técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y voluntarios de la Fundación Oceanogràfic.

Catalá ha explicado que este evento especial “marca un hito importante en el contexto de la capital verde europea 2024”. Se trata de la tortuga 770, que se recupera gracias a los cuidados de los técnicos de la Fundación Oceanografic. Tras meses de cuidado y tratamiento, está lista para regresar a su hábitat y lo hará con un dispositivo de seguimiento satelital, que permitirá a la comunidad científica ampliar el conocimiento sobre la biología y las rutas migratorias de estos animales.

La alcaldesa ha alabado el trabajo de la Fundación Oceanogràfic que “desde 2017 ha recuperado más de 700 tortugas. Su compromiso social es aportar nuevo conocimiento, mejorar el cuidado y bienestar de los animales e informar y sensibilizar a toda la sociedad, con la finalidad de mejorar la conservación de las especies y su hábitat natural”, ha asegurado.

La Fundación Oceanogràfic dispone de un servicio de rescate disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para la atención de fauna marina varada y viva en cualquier punto de la Comunitat Valenciana.

La atención a las tortugas marinas enfermas o heridas constituye una de las principales líneas de acción directa emprendida por la Fundación Oceanogràfic. El Arca del Mar es el hospital donde ingresan estos animales para recuperarse gracias a los cuidados del equipo veterinario.

La doctora Sylvia Earle recibió el premio Princesa de Asturias de la concordia en 2018 por su labor como oceanógrafa, investigadora, gestora y docente. Ha dedicado su vida a la exploración, la investigación de los fondos marinos y a la conservación de los océanos.