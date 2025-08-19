El cardenal Antonio Cañizares es dado de alta tras más de una semana en el hospital

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, ha sido dado de alta del hospital, tras presentar una evolución favorable, y se ha trasladado a su residencia habitual donde seguirá recibiendo la atención médica que necesita, según han informado fuentes del Arzobispado de Valencia.

Las fuentes agradecen las muestras de afecto recibidas hacia el cardenal, que fue ingresado el pasado 7 de agosto debido a su delicado estado de salud.

Antonio Cañizares Llovera, natural de Utiel (Valencia) y de 79 años de edad, era uno de los cinco cardenales españoles que tenía derecho a voto en el cónclave para la elección del sucesor del papa Francisco, pero ya no acudió a Roma el pasado mes de mayo por motivos de salud.

Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.

Es el arzobispo emérito de Valencia desde octubre de 2022, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia y nombró como sucesor a Enrique Benavent.