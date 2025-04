Este municipio sigue incomunicado 48 horas después del apagón

El municipio castellonense de Les Useres, en la comarca del Alcalatén, continúa incomunicado más de 48 horas después del apagón eléctrico generalizado que afectó este lunes a buena parte del país.

Aunque la electricidad fue restablecida en la zona a última hora de la noche, las infraestructuras de telecomunicaciones siguen inoperativas, dejando sin internet por fibra óptica a sus cerca de 900 habitantes.

El alcalde de la localidad, Jaime Martínez, ha vuelto a denunciar este miércoles la situación de aislamiento que vive el municipio. Según ha explicado, la caída de las telecomunicaciones impide tanto las comunicaciones personales como la actividad comercial y administrativa del Ayuntamiento.

"Los vecinos están ya nerviosos y cansados. Es frustrante. En el Ayuntamiento estamos trabajando a mano, con papel y boli", ha afirmado.

Martínez ha destacado que la falta de internet y teléfono está causando un "problema serio" en el pueblo, afectando no solo a las viviendas, sino también a servicios esenciales como el Ayuntamiento, el colegio, el centro de salud y la farmacia, que "no pueden realizar sus funciones básicas". "Sin comunicación, no hay manera de atender a la gente ni de gestionar nada de manera normal. En el centro de salud no se pueden hacer consultas telefónicas, el colegio no puede comunicarse con los padres y la farmacia no puede tramitar recetas electrónicas", ha señalado.

El Consistorio ha trasladado la incidencia a las operadoras responsables, aunque por el momento no se ha facilitado una previsión oficial para la recuperación de los servicios. "Nos han dicho que vendrían a revisar el problema y aún no ha aparecido nadie", ha lamentado el alcalde.