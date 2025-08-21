El incendio de Artana sigue estabilizado y trabajan medios aéreos para darlo por controlado este jueves

El incendio forestal declarado de Artana (Castellón) el pasado martes sigue estabilizado y a primera hora de este jueves se ha incorporado un medio aéreo a las labores de extinción en la que trabajan medios terrestres.

Según el Centro de Emergencias de la Generalitat, en el lugar hay tres unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba y un coordinador forestal.

Este incendio forestal ha sido la continuidad del declarado en la localidad vecina de Tales, que se inició el lunes a consecuencia de la caída de un rayo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat estableció este martes la Situación 1 para este fuego, lo que supone que su evolución previsible pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.