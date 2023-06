El Castillo de Santa Barbará de Alicante se acerca a los ciudadanos

¿Dónde está el Castillo de Santa Bárbara? Esa es la pregunta que se hacen y que hacen los turistas, tanto extranjeros como de otras zonas de España, que visitan Alicante. No porque no sea visible que lo es, y mucho, al estar a 166 metros de altitud, encima del monte Benacantil, sino porque no saben cómo acceder, no encuentran el camino. Ahora se puede subir a pie, en coche -pero está prohibido aparcar en la fortaleza para proteger el entorno-; en ascensor, ubicado en la Avenida de Juan Bautista Lafora, enfrente de la Playa del Postiguet, o en un minibús lanzadera, que parte de la plaza del Mar, pasa por la plaza Gómez Ulla, en la que está el Museo Arqueológico Provincial, Marq, y llega hasta la fortaleza.

Ninguna de las opciones convence a ciudadanos y visitantes y, por eso, la mejora de la accesibilidad al Castillo de Santa Bárbara, el monumento más popular de la ciudad con 700.000 visitas al año, sigue siendo un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento.

De ahí que el Consistorio, en coordinación con la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), haya abierto un proceso, llamado de Compra Pública de Innovación, para que diferentes empresas propusieran ideas para mejorar las comunicaciones con la fortaleza.

Una vez hecha la consulta se barajan, como opciones, un telecabina, y un autobús ecléctico. Entre las ideas recibidas hay otras como unas rampas eléctricas, al estilo de las de las grandes superficies.

En el caso del telecabina, la estación se ubicaría en el entorno del Centro Cultural Las Cigarreras, la antigua fábrica de tabacos; se trata de una instalación de un telecabina o funicular monocable que daría acceso al Castillo de Santa Bárbara pero sin llegar a tocar los muros del mismo.

La otra posibilidad es una lanzadera, muy parecida a la que funciona actualmente entre la plaza del Mar y la fortaleza, pero de autobuses eléctricos.

Según explica el concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, los siguientes pasos son emitir un informe de valoración final a mediados del próximo julio, que, a su vez, permitirá solicitar una baremación de costes de implantación de la solución escogida para que pueda elaborarse un pliego de condiciones, según el cual se licitará la ejecución del proyecto.

Hay que recordar que no es la primera vez que se pone sobre la mesa la opción de conectar el Castillo de Santa Bárbara con la ciudad con un teleférico; en 2007 se intentó llevar a cabo otro proyecto, sin éxito, y se retomó en 2013, también sin éxito. Entonces, la propuesta era conectar la fortaleza con la playa del Postiguet, otra de las señas de identidad de la ciudad; ahora el recorrido sería desde Las Cigarreras, al lado de la Plaza de Toros, y el baluarte.

La idea no cuajó, algo que sorprende, al tratarse de una alternativa, el telecabina, que sí funciona en ciudades como Barcelona, Madrid, Lisboa o Río de Janeiro. Ahora Alicante retoma un problema antiguo con el fin de lograr que el Castillo de Santa Bárbara esté más cerca de los ciudadanos y de los turistas, y también sus vistas sobre la bahía de Alicante a 166 metros de altura.