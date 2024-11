La alcaldesa de Valencia, María José Catalá: "La Confederación Hidrográfica no me avisó de nada"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado esta mañana respecto a la manifestación del sábado por la noche que pedía la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón que "en este momento estamos echándole muchas horas, sin descansar, los alcaldes estamos al pie del cañón y si los alcaldes no estamos entrando en guerra políticas nadie debería hacerlo". Ha dicho que "la respuesta de los alcaldes es la de la sensatez, y luego ya veremos si hay responsabilidades y quién avisó o no avisó a quién". Y ha desvelado que "a mi la Confederación Hidrográfica del Júcar no me avisó de nada, y soy población afectada", pero no ha contestado a si debía haber dimisiones.

La alcaldesa, que se ha reunido con los tres alcaldes pedáneos de La Torre, Forn de Alcedo y Castellar, que la oficinas de atención ciudadanos de estos enclaves se ha reforzado con perfiles sanitarios, jurídicos, psicológico, y que han atendido a 600 personas, que han tramitado trescientas solicitudes de ayudas, e incluso van a hacer un formulario propio para solicitar las ayudas al Gobierno de España ya que éste aún no los han preparado.

"Esta es nuestra prioridad, además de la puesta en marcha de los colegios que aún no están abiertos, como en de Forn de Alcedo o La Torre, que hoy están recibiendo mobiliario para reabrir esta semana".

También ha dicho que la ciudad está sufriendo una presión muy importante de personas que "antes entraban a la ciudad en metro y ahora entra en la EMT".

La alcaldesa ha dicho de los incidentes de la manifestación del sábado por la tarde que "Valencia es municipio afectado y que reciba ese vandalismo no es lo más apropiado en ese momento", aunque ha reconocido que eran sectores muy minoritarios".

La alcaldesa también ha dicho que la exención del IBI autorizada por el Gobierno de España solo hace referencia a los realojados, cuando hay muchas personas que "han perdido la planta baja y están viviendo en la primera planta, por lo que deberían estar exentos del IBI". Y del mismo modo, ha dicho que no se ha podido suprimir el impuesto de vehículos de tracción mecánica pese a la perdida de miles de vehículos.