Catalá dice que la Policía de Barrio ya patrullan a pie en parte de la ciudad de Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado esta mañana que la Policía de Proximidad ya ha vuelto a patrullar en algunos barrios de la ciudad y además "a pie, para que estén en contacto con los comerciantes y con los vecinos". Esta unidad se va a reforzar para volver a constituir la unidad de la Policía de Barrio.

Catalá ha visitado esta mañana la Central de la Policía Local de Valencia, en su primera visita oficial, tras reunirse ayer con el jefe del cuerpo, para conocer a todos los mandos y buscar soluciones a la situación de inseguridad que vive la ciudad "y que yo quiero atajar desde el primer momento". Ha aprovechado para refrendar al jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera: "yo no podría estar mejor, no hay nadie mejor para mí. No lo puedo decir más claro".

La alcaldesa ha dicho que la seguridad ciudadana va a ser "uno de los ejes estratégicos de esta legislatura" y ha asegurado "que me voy a esforzar al máximo para que a este cuerpo no le falten medios materiales, medios humanos, y sobre todo, atención por parte de la alcaldesa en primera persona a todas sus inquietudes".

Catalá enfatizó que la Policía Local "son la cara del Ayuntamiento en la calle, cuidan de todos nosotros, y son uno de cada cuatro funcionarios del Ayuntamiento".

Ha añadido que se van a adelantar todas las convocatorias públicas de plazas que hay pendientes, y que se van a estudiar "otras alternativas con los sindicatos para reforzar la plantilla de forma inmediata". Entre ellas, ha explicado que se va a intentar dotar de personal al cuerpo administrativo para poder liberar policías que ahora mismo hace tareas burocráticas y que, de este modo, volverían a estar libres para el servicio en la calle.

La alcaldesa ha destacado que se pondrán en marcha "medidas urgentes" para aumentar la plantilla de forma inmediata en doscientos agentes y que la intención es que en este mandato se aumente en un total de "cuatrocientos o quinientos agentes", para cumplir una ratio adecuada policía-ciudadano.

Ha destacado que la criminalidad se ha incrementado más que en otras ciudades, "aunque partimos de una situación buena", pero los datos "son preocupantes".

Catalá ha asegurado que "me voy a esforzar porque las calles sean limpias y seguras" y ha dicho que esta mañana ya le ha dado las gracias algún vecino porque habían limpiado sus aceras, que era algo que no se había hecho en los últimos ocho años.

En el día de hoy se ha constituido además la Junta de Gobierno Local que celebrará su primera sesión el viernes. Las dos primera medidas que adoptará esta Junta será la recuperación del nombre de Valencia en castellano y recuperar, asimismo, el Te Deum en la Catedral de Valencia durante la procesión de la Senyera el 9 d'Octubre.

Catalá ha explicado que le va a regalar un libro de la historia de Valencia a su antecesor, Joan Ribó, para que vea que ya el propio Rey Don Jaime celebró un oficio religioso cuando entró en la ciudad de Valencia. "Él me ha regalado una olivera preciosa, y yo le voy a regalar un libro de la historia de la ciudad". De este modo, ha contestado a las alusiones de Ribó sobre que este acto -el Te Deum- tenía reminiscencias franquistas.

Tira de contar

A preguntas de los periodistas, Catalá ha dicho que la tira de contar se va a retirar de la puerta de algunos mercados municipales y se va a volver a poner en Mercavalencia ya que ahora mismo "hace competencia desleal a personas que pagan sus impuestos y sus canon por estar allí legalmente y formalmente en sus puestos en el marcado".