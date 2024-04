Catalá hará lo posible para evitar la proliferación de pisos turísticos en València

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que hará "todo lo posible" para evitar la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad, pero ha destacado que tomar una decisión como la que ha tomado Madrid no es tan fácil ni puede hacerse en 24 horas.

Catalá se ha pronunciado así, tras reunirse con representantes de la Asociación de Vecinos de Malilla, al ser preguntada por si se plantea una moratoria a este tipo de apartamentos, como ha anunciado el Ayuntamiento madrileño.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este jueves que el Ayuntamiento suspenderá de “inmediato” el otorgamiento de licencias nuevas para viviendas de uso turístico y multiplicará las sanciones a las casas turísticas ilegales, todo ello hasta que el Gobierno municipal apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Catalá ha asegurado que ese debate está sobre la mesa en el Consistorio valenciano, pero "no es tan fácil dar estos pasos" ni se pueden tomar este tipo de decisiones "de un día para otro".

Ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid ha tomado esta decisión condicionada a la revisión del PGOU, por lo que en València solo se podría aplicar una moratoria similar si se hiciera una revisión de su PGOU.

Preguntada sobre si se plantea esa revisión del Plan General, ha respondido que la ciudad tiene un PGOU del 89 que podría ser susceptible de modificación, y que sobre la mesa están todas las circunstancias para tomar una decisión.

En todo caso, ha asegurado que su gobierno ha activado la inspección de apartamentos turísticos irregulares, que no estaba en marcha, y ha abogado por una oferta turística de calidad.

"He perseguido como no se ha perseguido en los últimos ocho años los apartamentos turísticos irregulares", ha defendido, y ha criticado que quienes no hicieron nada durante ocho años de gobierno le culpen a ella, que lleva 10 meses, de la proliferación de este tipo de pisos.

"Quiero que València crezca de forma sostenible, lo que no quiero es la proliferación de esta oferta turística descontrolada", ha afirmado Catalá, quien ha dicho que va a hacer "todo lo posible", pero lo que no puede ser es que Madrid tome una decisión y se pretenda que València la tome en 24 horas.