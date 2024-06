Catalá reclama financiación específica de la UE para las cien ciudades climáticamente neutras

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha pedido esta mañana una línea de financiación específica de la Comisión Europea para las cien ciudades que asumen la misión de ser climáticamente neutras en 2030. "Somos el espejo en el que se mira la Unión Europea, no es lógico que acudamos en concurrencia competitiva con el resto de ciudades a los fondos europeos". Para la primera edil "los Estados miembros no han de ser espectadores sino que han de implicarse económicamente porque las ciudades hacen país y los países hacen Europa".

La alcaldesa Catalá ha inaugurado esta semana la "Valencia cities climate week" durante la cual y por primera vez tres foros de vital importancia salen de Bruselas y vienen a Valencia para debatir y proponer que nuestras ciudades combatan el cambio climático, sean innovadoras y sean más amables. "Nuestra ciudad es capital verde y es ciudad misión y por eso no había mejor lugar para reunir toda la sabiduría climática en este Palau ubicado en el parque lineal más grande de Europa".

Catalá ha señalado a los participantes que abarrotaban la sala Joaquín Rodrigo que "vais a abordar la búsqueda de soluciones para el cambio climático. Vamos a ser epicentro de la sostenibilidad europea. El faro que guiará para conseguir ciudades climáticamente neutras".

Ha recordado que "hace más de sesenta años y después de una riada que causó cien muertos, se quiso construir una autopista pero los valencianos levantamos la voz y paramos aquello".

Y ha enfatizado que sesenta años después "como ciudad misión tenemos el objetivo de alcanzar la neutralidad climática".

Ha expuesto que "vamos a ganar 355.000 metros cuadrados verdes con varios proyectos como el parque de desembocadura. Este tramo se llamará tramo Europa". El segundo eje que ha destacado ha sido la apuesta decidida por la movilidad sostenible y por ello "acabamos de firmar un gasto de 172 millones de euros, y en 2028 el 92 por ciento de los autobuses serán híbridos o eléctricos".

El tercer eje es la instalación de 6.600 placas solares en los cementerios municipales que abastecerán las instalaciones municipales y se ayudará a 800 hogares vulnerables "porque las ciudades deben avanzar hacia la neutralidad climática pero de la mano de sus vecinos".

También ha explicado que "Valencia va a absorber la huella de carbono de estos días con inversiones en la huerta periurbana de Valencia".

La alcaldesa ha concluido expresando su deseo de que de esta semana salga un principio de acuerdo de todas las ciudades misión que aborde no solo la financiación sino un acuerdo más amplio, acuerdo al que ya se han unido algunas ciudades-misión.

"Si fuera en Barcelona, el presidente vendría corriendo"

Tras la inauguración del acto, en declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha criticado la ausencia de miembros del Gobierno de España: "es la Comisión Europea la que invita, si lo hubiera hecho el Ayuntamiento lo hubiera hecho con el mismo cariño, pero siendo la Comisión ya les digo que tiene mucho cuidada de invitar siempre a los gobiernos centrales".

Catalá ha pedido que la Capitalidad Verde sea considerado evento de especial interés, como la Fórmula 1 o la Copa América en Barcelona, lo que permitiría a las empresas desgravarse las inversiones que hacen en medio ambiente.

La alcaldesa también ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mañana estará en Valencia a que participe de la Capitalidad Verde. "¿Alguien se cuestiona que si esta semana fuera en Bilbao o en Barcelona, el presidente del Gobierno vendría corriendo?"

Respecto al requerimiento del Ministerio de Fomento de datos sobre el cambio de proyecto de Pérez Galdós, la alcaldesa ha considerado que el Gobierno central trata de ensombrecer un evento como éste y ha reiterado que el proyecto inicial "no contaba con que bajo el túnel de Pérez Galdós pasa un colector, lo que hace el proyecto mucho más complejo" y ha considerado que "para trabajar con Europa hay que ser serio y riguroso" y ha dicho que "estoy muy tranquila porque voy a poder acreditar que el anterior equipo de gobierno hizo un fiasco de proyecto". Y ha pedido que "espero que en esta ocasión, cuando hay una visita del Ministerio para corroborar todos estos proyectos, que tengan la lealtad institucional de reunirse con el Ayuntamiento de Valencia y no solo con sus correveidiles del partido".

"El profesor no le tiene manía"

Por su parte, el portavoz socialista Borja Sanjuán ha pedido a la alcaldesa que no diga "que el profesor le tiene manía" y ha dicho que lo que ensombrece la capitalidad verde son las políticas negacionistas. Ha calificado de curioso que "el equipo de gobierno que puede recibir la multa más alta jamás impuesta desde el Ministerio, critique al gobierno anterior que fue el que precisamente consiguió la designación de la Capitalidad Verde con los proyectos que ahora se critican".

Sanjuán le ha pedido a la alcaldesa que "si no tiene proyectos nuevos respecto a la capitalidad verde, que no haga daño, que no revierta aquellos que ya estaban en marcha" y le ha acusado de "ser una alcaldesa más propia de los años 90 que prefiere que los coches vayan rápidos por la ciudad, a la salud de sus vecinos".