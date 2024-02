Cevisama 2024, un balón de oxígeno para las azulejeras de Castellón

Seguramente la edición de Cevisama 2023 fue una de las peores de los últimos años, con la pérdida de más de 300 marcas expositoras y el descenso a la mitad en la superficie expositiva. El certamen, referente europeo para el sector del azulejo, celebra este año su 40 aniversario, y lo hace con la esperanza de ser un aliciente para las empresas castellonense de la cerámica.

Por el momento, a cuatro semanas de la celebración del certamen, los indicadores son alentadores: el prerregistro de visitantes ha crecido un 23 por ciento, y el número de marcas y la superficie expositiva se mantiene, algo más que positivo teniendo en cuenta que el último año ha sido complicado para el sector.

A la crisis del gas ocasionada por la guerra de Ucrania, se sumaron posteriormente los efectos del conflicto en Israel, si bien es cierto que este sector no levanta cabeza desde la pandemia.

En cuanto a la campaña de compradores, en este momento, según fuentes de la organización, ya se ha alcanzado la cifra de 800 compradores internacionales invitados siendo los primeros países de procedencia: Francia, USA, Alemania, Polonia, UK, UAE, Portugal, Marruecos, México, Colombia, Egipto, Rumanía, Austria, Canadá e Israel.

En cuanto a la clasificación por zonas geográficas, el 41% de los invitados son de la Unión Europea; el 16% de Oriente Medio; el 13% proceden de América del Sur; el 12% de América del Norte; un 5% del norte de África; el 5% del resto de África; 4% de Asia; 3% vienen de Europa del Este y un 2% Oceanía.

La campaña de compradores se está desarrollando, gracias a la colaboración de IVACE Internacional, junto con los expositores, que son quienes proponen perfiles, clientes y origen de procedencia de los invitados. En esta edición, Cevisama ha superado la inversión de la edición anterior hasta alcanzar el millón de euros. Los invitados no son sólo empresas de distribución extranjeras y nacionales, sino también grandes grupos de compras y cadenas de distribución y los principales estudios de arquitectura e interiorismo que llevan a cabo proyectos en todo el mundo.

Un problema estructural

La crisis de la cerámica española, cuyo epicentro se encuentra en la provincia de Castellón, se ha convertido ya en un problema estructural. Por ello, la patronal Ascer participó el pasado mes de enero en un acto en la CEOE, organizado por la patronal valenciana, en el que se procedió a la lectura del “Manifiesto por el mantenimiento de la economía de Castellón”.

Castellón está a la baja en los siguientes indicadores: exportaciones, empleo, compra de viviendas, hipotecas, creación de empresas y producción industrial. Una situación que contrasta con la que había en el año 2000 en materia de ocupación, en donde el 86% de los municipios de la provincia se encontraban en situación de pleno empleo. “En este momento, Castellón es, junto con Álava, la única provincia que registra una tasa de paro superior a la de diciembre de 2022. Y sigue con un desempleo juvenil del 27,8%, algo que lastrará el futuro”, ha asegurado el presidente de CEV Castellón.

Entre las causas de esos malos indicadores está la situación que atraviesa el sector cerámico, generador de 1 de cada 4 puestos de trabajo en la provincia. “No entendemos cómo se está abordando la crisis de la industria cerámica. No entendemos que no se sea consciente de la ligazón entre esta industria y el futuro de Castellón. Es incomprensible no darse cuenta que ayudar a nuestra industria es ayudar a todo el territorio y que el coste de no hacerlo, no nos lo podemos permitir”, explicó Luís Martí. “Las ayudas han sido tardías, un año tarde, e insuficientes, apenas cubren el 5% de lo necesitado”, añadió.