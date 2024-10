La ciudad de Valencia solo echa en falta a una persona más. Concretamente a una mujer que los vecinos vieron en el barrio de La Torre por la calle cuando ocurrió la crecida de las aguas y de la que no se sabe nada desde entonces. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado esta tarde desde el puesto de mando instalado en el zona de la ciudad de Valencia donde más duro ha golpeado la DANA, La Torre, que podría ser que hubiera vecinos de la ciudad de Valencia que aparecieran muertos en otros términos municipales, pero que al cruzar la lista de desaparecidos y de fallecidos, solo queda por aparecer una mujer de La Torre. Además, la alcaldesa ha dado una buena noticia ya que ha habido un error de cálculo y los muertos del término de Valencia son doce y no trece ya que en un garaje de La Torre han aparecido siete muertos y no ocho, como inicialmente se había informado.

La situación en Valencia remonta poco a poco y por ello el Ayuntamiento ya ha enviado a bomberos de la ciudad a colaborar en otros municipios próximos a la capital. Además, Catalá ha dicho que el flujo de personas que acuden a los refugios de La Petxina y La Alquería del Basket está bajando considerablemente. Además, hay un punto de atención social en La Torre situado en la parroquia, y que también hay puntos en Forn de Alcedo y Castellar. A la primera de ellas acudirá esta noche el conocido chef José Andrés a repartir cenas.

La alcaldesa ha agradecido la corriente de solidaridad que se ha desencadenado a raíz de la tragedia y que ha llevado a muchas personas, sobre todo gente joven, a acercarse a La Torre y a las localidades próximas con palas o escobones, a echar una mano en el desescombro y limpieza. Otros, se acercan con agua o con bocadillos configurando de este modo un río de solidaridad hacia la zonas afectadas.

Reducción en la presión de agua

La alcaldesa también ha comunicado que este noche, entre las 12.30 y las 6,30 habrá un descenso en la presión del agua en la ciudad de Valencia que se producirá de forma voluntaria para poder acumular más aguas y enviarla a los "pueblos hermanos" del área metropolitana que están teniendo problemas con el suministro. Algunas viviendas sobre todo de plantas altas en edificios sin bomba de presión pueden quedarse si agua pero solo en esta franja horario. La alcaldesa ha hecho hincapié en que se baja la presión para enviar agua a municipios del área metropolitana, no por ningún problema de la red ni del suministro y ha hecho una llamada a la calma y a evitar los bulos que han corrido al respecto.