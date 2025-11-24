El Colegio de Odontólogos defiende que el tratamiento dental tras el que falleció una menor fue realizado por médicos colegiados

El tratamiento odontológico y la administración de la anestesia intravenosa realizados en una clínica dental privada de Alzira (Valencia), tras los que falleció un niña de seis años, fueron practicados por profesionales colegiados, ha informado este lunes el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV).

En un comunicado, el órgano colegial lamenta "profundamente el fallecimiento de la menor y el ingreso de otra tras tratamientos odontológicos en ambos casos con sedación administrada por un médico especialista en anestesia en la localidad de Alzira".

Tras expresar sus condolencias a la familia afectada y desear una evolución positiva de la otra menor ingresada, el Colegio ha remarcado que, en ambos casos, "los tratamientos odontológicos fueron realizados por una profesional colegiada y formada en odontopediatría y, por otro lado, la administración de anestesia intravenosa fue realizada por un médico colegiado especialista en anestesia".

Añaden que, al haber una investigación oficial al respecto y ante la posible judicialización del caso, no harán más valoraciones "tanto por respeto a la investigación en marcha como por responsabilidad y prudencia de la institución al desconocer circunstancias concretas".

Pese a ello, la Conselleria de Sanidad confirmó que la clínica dental privada que atendió a la niña de 6 años que falleció tras ser sometida a un tratamiento dental no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor. Especificó que la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología" y que lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales".