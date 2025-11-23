Sanidad se reúne con el anestesista que trató a la niña fallecida y a la menor ingresada en la clínica dental de Alzira (Valencia)

La Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad se ha reunido con el especialista que anestesió a la menor fallecida tras un tratamiento dental en una clínica privada de Alzira (Valencia), donde también se trató a otra niña que sigue hospitalizada, en el marco de la investigación para esclarecer los hechos.

Fuentes de la Conselleria han informado este domingo que el mismo viernes se inició la investigación, lo que conlleva analizar cualquier tipo de información que pueda contribuir a explicar lo que ocurrió como fármacos administrados, trazabilidad de los mismos o autorizaciones de la clínica.

En el marco de esa investigación, el servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad también mantuvo ayer una reunión con el anestesista que atendió a las dos niñas en la clínica de Alzira y de sus conclusiones se elaboró informe del que la Conselleria dará traslado a la autoridad judicial.

Por su parte, la Policía Nacional ha confirmado que la comisaría de Alzira traspasó las diligencias al Grupo de Homicidios de la Jefatura de Valencia y que están abiertas todas las líneas de investigación a la espera del resultados de la autopsia.

Este sábado la Conselleria de Sanidad confirmó que la clínica dental privada que atendió a la niña de 6 años que falleció tras ser sometida a un tratamiento dental no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor.

Especificó que la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología" y que lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales".

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira (Valencia) ha abierto diligencias previas para investigar el fallecimiento de la pequeña.

La Conselleria de Sanidad informó que a las 16:52 horas de este jueves una niña de 6 años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y que fue trasladada al hospital Clínico de Valencia, donde sigue ingresada estable en la UCI pediátrica, según han confirmado este domingo a la Agencia Efe fuentes de la Conselleria de Sanidad.