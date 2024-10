El PP no comparte las declaraciones xenófobas de Vox "pero no iniciará una cacería"

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero (PP), ha asegurado que no comparten las declaraciones que han propiciado sendas denuncias de la Fiscalía contra el segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, y la edil Cecilia Herrero, ambos de Vox, por presunto delito de odio y que no entrarán "en el juego de cacería y persecución".

Caballero se ha manifestado en estos términos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntado si se sienten cómodos con los ediles de Vox en el gobierno municipal tras ser denunciados por la Fiscalía por sus declaraciones, denunciadas por un posible delito de odio, y de los que el PSPV y Compromís ya han pedido su cese.

Badenas ha sido denunciado por la Fiscalía por unas declaraciones en las que atribuyó a un migrante la autoría de un crimen sucedido en el puente de Astilleros que realmente cometió un ciudadano español que se encuentra ya en prisión, mientras que Herrero lo ha sido por unas declaraciones contra un activista y exdiputado de la Asamblea de Madrid por razón del color de su piel.

"La pregunta no suscita novedad. Ya me preguntaron con anterioridad y ya dijimos que no compartíamos esas declaraciones. No ha habido ningún cambio", ha sostenido el portavoz municipal.

Caballero ha expresado "el máximo respeto hacia la justicia y sus tiempos" y ha concluido: "Le puedo asegurar que no vamos a entrar en el juego de la cacería y la persecución".

Compromís y PSPV piden la destitución

Por su parte, los portavoces de los grupos municipales Compromís, Papi Robles, y socialista, Borja Sanjuán, en el Ayuntamiento de València han reclamado a la alcaldesa que cese inmediatamente al segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, tras ser denunciado por la Fiscalía por un presunto delito de odio.

Robles y Sanjuán han hecho estas manifestaciones tras la Junta de Portavoces, a la que no ha asistido Badenas, que ha sido sustituido por Pepe Gosálbez, y también han pedido el cese de la edil de Vox Cecilia Herrero, también denunciada por la Fiscalía por presunto delito de odio.

Badenas ha sido denunciado por la Fiscalía por unas declaraciones en las que atribuyó a un migrante la autoría de un crimen sucedido en el puente de Astilleros que realmente cometió un ciudadano español que se encuentra ya en prisión, mientras que Herrero lo ha sido por unas declaraciones contra un activista y exdiputado de la Asamblea de Madrid por razón del color de su piel.

Robles ha instado a la alcaldesa, María José Catalá, a "hacer una reflexión". "No es posible en una ciudad tan diversa como València tenga dos concejales que apuntan hacia personas que son de cualquier otra procedencia que no sea València. Ya está tardando en retirarlos de su gobierno", ha incidido para añadir: "Seguramente está tapando su vergüenza con los votos de Badenas y Herrero, que de trabajar no saben mucho, pero de hacer declaraciones racistas sí".

Para Borja Sanjuán, la situación con los ediles de Vox "debería hacer reflexionar como partido, como grupo, como ayuntamiento y como gobierno".

Ha incidido en que Badenas "se inventó la noticia solamente para intentar importar la violencia que estaba ocurriendo en otros países como el Reino Unido. Y eso es tan grave que Catalá tiene la obligación como alcaldesa de cesarlo inmediatamente de su cargo a él y a la otra concejala de su grupo que está siendo investigada también por sus tuits racistas".

Sanjuán ha anunciado que su grupo va a presentar una moción para reprobar a Badenas y a Herrero y ha añadido que "no merecen formar parte del gobierno de una ciudad como València a la que no pueden representar nunca en la vida".

En ese sentido, ha recordado: "Precisamente por denunciar esto en un pleno, por llamarles racistas, se nos reprobó en este caso a la portavoz de Compromís y a mí como portavoz del Partido Socialista con el voto a favor del PP".

"Creo que el Partido Popular hoy tendría que pedir perdón por haber reprobado a las personas que denunciaban el racismo y estar protegiendo precisamente a los racistas", ha concluido.