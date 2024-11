Compromís estudia ya medidas legales contra Mazón y su Consell por la gestión de la DANA

Compromís colaborará con cualquier acción de la sociedad civil que busque responsabilidades penales en la acción del Gobierno valenciano y de su president, Carlos Mazón, durante la gestión de la DANA, según ha anunciado este lunes su síndic en Les Corts, Joan Baldoví.

En rueda de prensa, Baldoví ha indicado que desde la coalición valencianista están ya en contacto con abogados penalistas "contrastados y de prestigio" para estudiar su respuesta, y ha añadido: "Veremos hasta qué punto la negligencia del señor Mazón, primero por no estar donde tenía que estar, segundo por esas discusiones que hubo allí, pudo costar vidas", al menos 214 según el último balance oficial de víctimas mortales.

Y se está estudiando porque "aquello que presentemos, queremos que tenga la suficiente solidez para exigir responsabilidades a aquellos que tuvieron la oportunidad de tomar decisiones y no las tomaron", según Baldoví, pues para Compromís los "principales" responsables de que se hayan producido muertes en esta dana "es este Gobierno, que no tomó las decisiones que tocaba en el momento que tocaba".

El síndic ha pedido la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat por su "ineptitud e incapacidad" ante la DANA y ha dicho: "Tuvimos el peor Gobierno en el peor momento", ya que "no tomó las decisiones que estaban en su mano".

Sobre la manifestación del pasado sábado en Valencia fue "una de las más grandes de los últimos veinte años" en la Comunitat Valenciana, también en Alicante y Elche, que fue además "transversal, con gente de todos los colores y edades" y "votante de todos los partidos políticos, hasta del PP", ha dicho.

El mensaje de la misma, ha señalado era "clarísimo y contundente: el señor Mazón debe presentar su dimisión. No puede continuar ni un día más siendo la cabeza de este Gobierno".

Para Baldoví, Mazón "no ha estado a la altura de sus responsabilidades" y supone "más un estorbo que una solución a los problemas de miles y miles de valencianos afectados por esta catástrofe". En la manifestación "había gente aún manchada de barro, que venía de Alfafar y Sedaví, que una hora antes aún estaban quitando barro".

Preguntado sobre si serían necesarias unas elecciones tras las probables dimisiones en el Consell y si la Comunitat estaría preparada, ha indicado que "no es preciso que fueran inmediatamente" porque "la prioridad absoluta es atender las consecuencias de esta tragedia".

A su juicio, el PP "no ha entendido el mensaje de diecisiete manifestaciones, con gente de toda condición, que es que se deben ir", y cuando desde el Consell "dicen que no se pueden ir porque no quieren abandonar a las víctimas" deben saber que "las abandonaron el día de la tragedia", aquel 29 de octubre.

"Entendemos que el Estado habría podido, ante la inoperancia de una administración autonómica que no era capaz de dar respuesta inmediata, rápida y contundente a esta emergencia, hacer más de lo que ha hecho, por ello estamos estudiando todas las responsabilidades", ha dicho Baldoví, para quien no obstante el principal responsable "es el Gobierno de la Generalitat, que tenía en la mano tomar las decisiones y no las tomó".

"A las 18.00 horas (del 29 de octubre), cuando ya había habido inundaciones en Chiva y Utiel y ya tenían muertos sobre la mesa, todavía se estaban planteando si enviar una alarma a los ciudadanos", ha criticado.

Los que "vivimos al lado del río Júcar y de los barrancos de L'Horta Sud sabemos lo que pasa cuando llueve arriba", ha relatado el también exalcalde de Sueca (Valencia). "En mi comarca muchos alcaldes y alcaldesas cerraron los colegios la noche de antes y en los accesos al río se tomaron medidas por si había un desbordamiento, y aquí a las 20.13 de la tarde se lanzó el primer aviso", ha criticado.

"Sabemos ahora que la gran mayoría de personas que perdieron la vida son trabajadores y trabajadoras que volvían a su casa", ha aseverado, por lo que "si esa alarma se hubiera hecho a las 18.00 horas probablemente muchas de las personas que no están con nosotros estarían con sus familias".