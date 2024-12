Compromís propone que los Reyes Magos cambien su punto de llegada a Valencia y lo hagn en la zona afectada por la DANA

El grupo Compromís en el Ayuntamiento de València ha propuesto que la recepción a los Reyes Magos de Oriente, que habitualmente se celebra en La Marina antes de la cabalgata, se sustituya o complemente este año por una recepción en los pueblos del sur afectados por la DANA.

Compromís insta a la alcaldesa, María José Catalá, a que la llegada de Sus Majestades se celebre en la pasarela de la solidaridad, situada en La Torre, "como muestra de afecto hacia las niñas y niños afectados por la DANA y como reconocimiento a los miles de personas voluntarias que tanto han ayudado en la lucha contra el barro".

"La solidaridad son acciones valientes, no palabras, y no la representa una estrella sobre un árbol de 25 metros, sino esa pasarela que miles de voluntarios cruzan para ayudar a combatir el barro", ha asegurado en un comunicado Pere Fuset, concejal de Compromís per València.

Al respecto, Fuset ha anunciado que en una moción que se debatirá el próximo 17 de diciembre en la comisión de Bienestar Social y Cultura, pedirán al Gobierno municipal que enfoque parte de las celebraciones de Navidad de este año en las zonas afectados por la DANA.

Desde Compromís proponen iniciar la tarde de Reyes visitando los pueblos afectados por la DANA y entregar los primeros regalos en mano a los niños y niñas de La Torre, Castellar-L’Oliveral y Forn d’Alcedo.

Fuset explica que la moción también anima al PP y a Vox a celebrar en otras de las zonas afectadas las Campanadas para niños y niñas que, desde 2018, se realizan al mediodía del 31 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento.

Por último, el edil insta en su moción a que los pueblos de València afectados por la DANA cuenten con varios autobuses lanzadera para facilitar su visita a la Central de Nadal y a Expojove, que se celebran en el Parc Central y en Feria València, respectivamente.

Según Fuset, “los niños y niñas de toda València serán los primeros en entender la necesidad de ser más solidarios que nunca y acercar toda la magia a los pueblos del sur”.

Por ello, han instado a Catalá a “estar a la altura y aprobar esta moción, que es perfectamente asumible por todos los grupos y que quiere enviar un mensaje claro a los pueblos del sur: su gente es más València que nunca”.