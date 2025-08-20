Detenido el presunto autor de un disparo a un portero en un local de ocio de la Vega Baja (Alicante)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, tras disparar a un portero de un local de ocio nocturno de la Vega Baja. El disparo, efectuado a muy corta distancia, alcanzó a la víctima en el abdomen y le causó lesiones muy graves que requirieron intervención quirúrgica de urgencia.

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, en concreto por el Equipo de Policía Judicial de Almoradí, se inició la misma noche del 1 de julio, día en el que ocurrieron los hechos. De acuerdo con las diligencias practicadas, el ahora detenido habría regresado al establecimiento horas después de haber sido desalojado y, cuando la víctima le impidió nuevamente el acceso, efectuó el disparo y huyó del lugar en un vehículo.

Una vez realizadas diversas gestiones para obtener información y analizado el entorno, los investigadores lograron reducir el cerco sobre el sospechoso, averiguando que el vehículo usado para la huida pertenecía a un familiar, logrando con todos los datos obtenidos identificar al autor del disparo.

Conforme avanzó la investigación, los agentes lograron ubicar en la provincia de Murcia un domicilio en el que se podría encontrar escondido el sospechoso, practicando una entrada y registro con apoyo del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de Barcelona. Al entrar, los investigadores comprobaron que el sospechoso había huido, continuando con las actuaciones operativas para su localización.

Finalmente, el día 30 de julio el presunto autor de los hechos, un hombre de 45 años, al que le constan diversos antecedentes, fue localizado y detenido en Almoradí, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela, quien decretó su ingreso en prisión