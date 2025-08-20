Aviso amarillo esta tarde por lluvias y tormentas al sur de Valencia y Castellón y norte de Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la tarde de este miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas en todo el sur de las provincias de Valencia y Castellón, y en el litoral norte de Alicante.

Desde las 14 horas, se ha activado el aviso amarillo por lluvias que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en un ahora en el litoral norte de Alicante, el interior sur de Castellón y todo el sur de Valencia.

El mismo aviso, aunque por lluvias que puede dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en un hora, se ha establecido para el litoral sur de Castellón.

Aemet ha activado, además, desde las 14 horas, el aviso amarillo por tormentas en el litoral norte de Alicante, y todo el sur de las provincias de Castellón y Valencia.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes y dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

La Comunitat Valenciana registrará este miércoles precipitaciones débiles y dispersas por la mañana, y chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde, especialmente en el interior, mientras que las temperaturas seguirán bajando y el viento soplará del este, de flojo a moderado.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el jueves se esperan chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta en la mitad sur, sin descartar en la mitad norte de manera aislada.

Las temperaturas mínimas bajarán de forma ligera o se mantendrán sin cambios y las máximas bajarán en el interior de la mitad sur; subirán ligeramente en el interior de Castellón y experimentarán pocos cambios en el resto.

En el interior norte de Castellón, soplará viento moderado del noroeste con probables rachas muy fuertes, y en el resto de la Comunitat, el viento será moderado de dirección variable, tendiendo las componentes este y sur por la tarde.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón 33,7 - 25,3

València 32 - 24,7

Alicante 33,5 - 24,6

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento del norte y noreste, fuerza 3 a 4, localmente 5 de madrugada, rolando este y sureste por la tarde. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del este de 1 m al final. Algún aguacero o tormenta.

Aguas costeras de Valencia: viento del norte y noreste, fuerza 3 a 5, temporalmente este al principio y a partir del mediodía. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del noreste de 1 m por la tarde. Algún aguacero.

Aguas costeras de Alicante: viento del sur, fuerza 3 a 5, rolando a norte y noreste a medianoche y a este por la tarde, localmente variable 2 en el sur hasta la mañana. Marejadilla a marejada. Algún aguacero en el norte.