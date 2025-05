Compromís se queda solo intentando modificar el Estatuto de expresidentes para que Mazón no acceda a sus privilegios

Les Corts Valencianes rechazarán mañana con el voto en contra de Vox y PP, la propuesta de Compromís de modificar el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat. El PSPV, pese a tener una intervención muy crítica con esta propuesta, aún no ha clarificado su postura sobre si se abstendrá o votará en contra. Lo que no hará es apoyar la propuesta.

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes,, ha dicho que Mazón pasará al baúl del olvido y nadie se acordará de él.

El nacionalista considera que Feijóo quiere mantener a Mazón en el cargo hasta verano para que pueda cobrar "la paguita de Mazón" de 75.000 euros durante dos años. Y por este motivo, Baldoví ha dicho que desde Compromís se ha presentado la Proposición de ley de modificación de la Ley de expresidentes de la Generalitat por la que los expresidentes no formarán parte del Consell Jurídic Consultiu y dejarán de cobrar 75.000 euros al año por quince años. Se elimina también la oficina permanente con dos asesores y un coche, sino que se podrá hacer uso de los medios de la Generalitat. Además, se le retirarán los honores si son condenados en sentencia firme.

Desde el PP, el diputado Javier Gutiérrez ha dicho que "ser tratado como un expresidente es una garantía de independencia y respeto institucional. No son un lujo, son una barrera contra las presiones". Ha preguntado a Compromís que por qué no presentaron esta modificación en los ocho años de Botànic, o cuando imputaron al hermano del presidente Puig, y les ha propuesto que lo propongan también en las Cortes Generales de Madrid, donde están "calladitos".

Baldoví ha criticado que la oposición del PP a la propuesta sea defendida por un tránsfuga de Ciudadanos. Y se ha preguntado de qué puede asesorar el señor Mazón más allá de la gestión nefasta de la dana y el reparto de contratos a los amigos corruptos de PP. "Con ese currículo no es digno de entrar en el Consell Jurídic".

En la réplica, Gutiérrez ha dicho que Baldoví no tiene argumentos y pasa al ataque personal y ha recordado erróneamente que "en 2003 cuando se aprobó el estatuto de expresidentes bajo un gobierno del PSPV" había lealtad institucional y espíritu de la Transición.

Desde Vox, su portavoz José María Llanos también se ha preguntado por qué no la cambiaron en los ocho años de Botànic, y ha denunciado que plantean una modificación del Consell Jurídic Consultiu "por la puerta de atrás". También se ha preguntado por qué no piden también la modificación del estatuto de expresidentes de la nación.

Contrarios como son al estado de las autonomías, Llanos no ha tardado en criticar una de las enmiendas de Compromís que habla de dotar de medios a los expresidentes cuando defiendan el autogobierno en conferencias o actos de divulgación.

Llanos ha dicho que los más totalitario y bolivariano son las leyes "ad hominen" y que esta proposición de ley tiene nombres y apellidos.

Desde el PSPV la diputada María José Salvador ha dicho que "no se puede confundir al actual inquilino de la Generalitat con un 'molt honorable presidente de la Generalitat'".

Salvador ha reconocido que se generó un consenso en 2002 bajo gobierno del PP para defender valores nobles "y ahora sigue siendo necesario en momentos de la antipolítica".

Ha considerado que esta propuesta no se puede afrontar pensando en el señor Mazón, "porque no le queda nada de molt honorable".

Y ha reprochado a Baldoví que "no nos vale cualquier manera de hacer oposición ni el discurso fácil. Ustedes también votaron contra el cambio en el Estatuto de Expresidentes. El lugar correcto de la historia nos obliga a poner las luces largas y evitar el cortoplacismo. No podemos gobernar pensando en una persona. Tenemos un presidente del Consell indigno y no podemos caer más bajo, pero lo superaremos sin perder la mirada institucional. Y ahí están y estarán os expresidentes honrados aportando conocimiento, compromiso y lealtad al pueblo valenciano". Y ha concluido reiterando que "no podemos hacer modificaciones ad hoc pensando en una persona que ya no le queda nada de honorable".