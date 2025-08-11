El Plan Simplifica de la Generalitat quiere reducir un 30 % los tiempos administrativos, ahora en 197 días

El Plan Simplifica de la Generalitat quiere reducir al menos un 30 % el tiempo promedio de resolución de un procedimiento, que actualmente se encuentra en 197 días, para lograr una administración más ágil.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que con el Plan Simplifica se impulsa la mayor transformación administrativa para simplificar trámites y acercar la Generalitat a la ciudadanía.

"Es una estrategia global para modernizar la Administración, reducir la burocracia y facilitar la realización de trámites por parte de ciudadanos, empresas y empleados públicos”, según recoge un comunicado de la Generalitat.

La Ley 6/2024 de Simplificación Administrativa se complementa con decretos administrativos que sientan las bases para una administración más ágil, interoperable y centrada en el usuario.

Entre esas medidas está la Carpeta Ciudadana, puesta en funcionamiento el pasado 9 de julio, que permite a cualquier persona acceder fácilmente a sus expedientes, notificaciones, certificados o citas con la Administración mediante una interfaz rediseñada, accesible y orientada a la usabilidad.

También el Canal Empresa, que unifica toda la información relativa a trámites empresariales en un único espacio digital e incorpora un asistente virtual basado en la Inteligencia Artificial (IA) generativa, capaz de resolver dudas y ayudar a empresarios y emprendedores a orientarse en los trámites más solicitados.

Además, se trabaja en la simplificación de procedimientos clave en sectores como los servicios sociales (dependencia, la Renta Valenciana de Inclusión o la discapacidad), la energía, el medio ambiente o la educación, con el objetivo de reducir tiempos y evitar duplicidades.

El Plan Simplifica incluye la elaboración de un modelo de Gobierno del Dato para toda la Generalitat y su sector público instrumental, con el fin de utilizar los datos de forma eficiente y coordinada en la toma de decisiones, que se aprobará, previsiblemente, en septiembre, acompañado de un programa de ejecución hasta 2028.

Está previsto el rediseño del conjunto de los portales web como parte de la estrategia y la implantación de un gestor de expedientes único, que permitirá la trazabilidad de más de mil procedimientos administrativos que actualmente no cuentan con un seguimiento digital consolidado, y habilitar oficinas virtuales para que, con solo presentar el DNI, los ciudadanos puedan registrar solicitudes de manera más rápida y segura.