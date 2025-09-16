El Consejo de Informativos de RTVE respalda a los periodistas de Valencia que emitieron el audio del Cecopi

El Consejo de Informativos de Radio Televisión Española ha emitido un comunicado en el que respalda la profesionalidad de los trabajadores del centro territorial de Valencia que decidieron la emisión del audio de la reunión del Cecopi en el que se escuchan las conversaciones de la consellera Pradas y otros integrantes de la reunión.

Además, rechazan "las acusaciones de mala praxis vertidas por À Punt en sus informativos: 'la emisión de ese sonido vulnera el código deontológico del periodismo', y añaden: “Lamentamos que nos quieran situar, una vez más, en medio de una pelea con finalidades partidistas”. No encontramos fundamento alguno que sostenga dicha crítica.

En la nota del Consejo de Informativos, y obviando el hecho de que la grabación era un "mudo" es decir, sin sonido, se incide en que "realizar una grabación pool tiene como objetivo evitar que, en ciertos lugares, entren un gran número de medios gráficos que puedan entorpecer o alterar el normal funcionamiento de un organismo. En este caso, À Punt era el medio encargado de grabar en el interior del CECOPI y, como tal, no puede hurtar ni esconder información de interés público; es su obligación compartirla".

Por todo ello, desde el Consejo se felicita a los profesionales de TVE de Valencia "por conseguir esos audios de gran relevancia informativa, que pueden ser clave para llegar a conocer la verdad" y hacen especial hincapié en "la anterior dirección del centro por crear un equipo de investigación centrado en esta catástrofe, que ha dado, entre otros frutos, esta importante exclusiva".

Por último "lamentamos que se viertan declaraciones en la citada televisión autonómica, aunque sea por parte de contertulios, en las que se insinúa que TVE pudo cometer un delito: 'Habría que ver si RTVE ha pagado por esas imágenes, porque estaríamos hablando de un delito bastante importante'. Este tipo de afirmaciones, sin estar fundamentadas en pruebas, solo pueden entenderse desde el ánimo de difamar", y critican que "À Punt utilizó la imagen de una profesional de TVE en su informativo cuestionando su profesionalidad. No creemos que la misión de una cadena pública sea el señalamiento de periodistas".