El kiosko Peret de Alicante reabrirá pero con otro nombre

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local la convocatoria de un procedimiento abierto para contratar la concesión demanial de un quiosco sito en la Explanada de España, para la explotación como heladería-cafetería. Se trata del quiosco que anteriormente ocupaba la heladería Peret.

La concesión sale a concurso por un plazo de siete años, con la posibilidad de ampliarlo con dos prórrogas de tres años cada una. Se establece un canon de licitación de 1.263.828 euros por siete años, con un incremento interanual del 2%. Así, el primer año, el canon de licitación es de 170.000 euros y el séptimo año asciende hasta los 191.447 euros.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, explica que “Alicante está cerca de recuperar una heladería icónica de la ciudad, situada en un espacio emblemático y que forma parte de nuestra historia colectiva y personal”.

La edil añade que en el procedimiento “se ha incluido como requisito obligatorio que la concesionaria trabaje con productos artesanos, concretamente helados y granizados, para continuar con la actividad tradicional desarrollada allí desde hace varias décadas”. Además, la elaboración propia de estos productos artesanos supone un 10 por ciento de los criterios cuantificables, el 90 por ciento restante es el canon ofertado.

Características

La instalación del quiosco ocupa una superficie de 39 metros cuadrados, con las correspondientes instalaciones de fontanería de agua y saneamiento, así como las instalaciones básicas de electricidad e iluminación. Está construido con estructura metálica, y se abre en grandes ventanales separados por postes de acero inoxidable. Cuenta con toldos eléctricos de color beige en tres de sus cuatro fachadas.

La actividad es la de cafetería-heladería sin cocina, con permiso para elaborar alimentos bien con plancha, tostador y horno, siempre que no se generen humos.

El adjudicatario deberá realizar todos los trabajos y obras necesarios para restaurar y reparar el quiosco y sus instalaciones tanto por el exterior como por el interior.

El espacio de terraza externo al suelo objeto de la concesión queda excluido del objeto de este contrato, pudiendo ser objeto de uso especial mediante autorización demanial, que se tramitará mediante un procedimiento administrativo aparte, sujeto a los condicionantes de la ordenanza que rija los veladores en la ciudad. Esta superficie destinada a veladores tiene unas dimensiones máximas aproximadas de 180 metros cuadrados, coincidiendo con la superficie de sombra del entoldado.