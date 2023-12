El consejo rector de À Punt resta importancia a la polémica sobre la hermana del vicepresidente Barrera

El presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Miquel Francés, ha explicado esta mañana en la Comisión parlamentaria de Radio Televisión Valenciana las presiones sufridas por algunos profesionales de los servicios informativos de À Punt por parte de la hermana del vicepresidente primero, Vicente Barrera, también trabajadora de la casa.

Francés ha quitado hierro a la situación: "va a ser una situación muy puntual y el Consejo Rector actuamos inmediatamente".

El 6 de septiembre la hermana de Barrera se dirigió a responsable de informativos para retirar de la escaleta del informativo una noticia que afectaba a su hermano, algo que no fue aceptado por el profesional y la escaleta se mantuvo intacta y la noticia se emitió.

Al día siguiente, la hermana de Barrera se presentó ante recursos humanos para pedir disculpas por "su equivocación" y dijo que había dicho toda una serie de cosas desafortunadas por las que pedía perdón. Ese mismo día pidió perdón a la persona a la que interpeló. Dada la premura de la actuación, la empresa decidió sancionar a la trabajadora por falta leve.

Francés ha dicho que los profesionales de la tele siempre han actuado con total independencia y que están protegidos por el reglamento interno. En ningún momento ni el Consejo de Informativos ni el Consejo Rector recibió ninguna presión externa de tipo político ni de ningún tipo y ha destacado que los mecanismos actuaron de forma inmediata

Por su parte, Nathalie Torres de Compromís ha reprochado que la comparecencia se debería haber producido hace dos meses, pero que tanto el PP como Vox no habían decidido cuándo se reuniría esta comisión, "que hoy han convocado in extremis". Ha dicho que esperan que no se vuelva a producir pero que "conociendo los antecedentes del PP respecto a la RTVV ya no sabemos".

También ha preguntado por la "censura" denunciada en el programa de radio El Rall, algo a lo que Francés ha restado importancia y ha dicho que era un programa "conveniado" que elaboraban entre varias emisoras.

Por parte del PP, Jesús Lecha ha dicho que era curioso que pidan que se abra un expediente a la hermana del vicepresidente Barrera y no se diga nada del hermano del expresidente Puig, cuya empresa tuvo información privilegiada sobre el concurso público. Francés se ha desentendido también de esta pregunta y ha alegado que la tele sigue los procedimientos legales establecidos.

Por su parte, el director general de Radio Televisión Valenciana, Alfred Costa, ha dado cuenta del cumplimiento del contrato programa que regula el funcionamiento de la tele, tanto lo que se ve, "como aquello que no se ve pero en lo que también se invierte". Ha dicho que se ha pedido a una auditoria sobre la imparcialidad de la tele en los dos periodos electorales.

También ha dicho que se han superado la emisión de contenidos en valenciano y que "si toda la gente que habla de À Punt viera la tele, tendríamos una cuota de pantalla del diez por ciento".