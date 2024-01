El Consell aprueba el plan de retribución para que los médicos amplíen su jornada laboral cuando aumenten las necesidades de atención

El Consell valenciano ha aprobado esta mañana el Programa especial de productividad para la reducción de listas de espera, tanto quirúrgica como de diagnóstico e intervención, dotado con 55 millones de euros, para retribuir la actividad que los médicos desarrollen de forma voluntaria fuera de su jornada laboral. Con este programa se trata de "dar respuesta a las necesidades coyunturales como la que acabamos de atravesar por el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias", según ha explicado la consellera portavoz, Ruth Merino. El programa aprobado hoy tiene vigencia del de febrero al 31 de diciembre del año en curso.

Por otra parte, el Consell ha aprobado también la renovación de la línea de seguros agrarios cuya dotación se va a incrementar en más de un trece por ciento y pasa de los 28 millones del año pasado a los 32 millones del presente. El conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, también presente en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell ha informado de que "somos la Comunidad que más aporta a los seguros agrarios". El conseller ha explicado que "hemos logrado mantener las condiciones del año pasado, pese a que este año ha habido muchas más aportaciones de Agroseguro a los agricultores porque ha habido más siniestros". También ha explicado que "se han abierto nuevas líneas con el Instituto Valenciano de Finanzas, una línea específica para ayudas por la sequía".

Garrido ha aprovechado su comparecencia para "hacer constar la condena por los ataques a los transportistas en la frontera de Francia. Exigimos al gobierno español que solicite la protección exhaustiva de nuestros transportistas". Y ha añadido que "comprendemos las reivindicaciones producidas por el fanatismo ecologista radical que impera en Bruselas" y ha culpado a "las políticas del pacto verde auspiciadas por las agendas globalistas y que machacan a los agricultores españoles franceses e italianos".

Por otra parte, la consellera portavoz, Ruth Merino, ha valorado también la petición de una fondo de nivelación para las comunidades autónomas peor financiadas y ha señalado que la ministra "no está haciendo su trabajo respecto a la reforma del sistema de financiación, y nos miente respecto a estos temas, y seguimos después de muchos años con un déficit que supera los mil millones de euros al año". La consellera considera que "me parece difícilmente defendible que no quieran conceder un fondo transitorio. Es sencillo, no hay que poner de acuerdo a nadie".

Por último, y a preguntas de los periodistas sobre el mantenimiento de la subvención para la Agencia de la ONU para Palestina que "del dinero de los valencianos no se va a dedicar ni un solo euro si puede acabar en una organización que tiene vínculos con el terrorismo. Hasta junio no hay que tomar decisión. No nos temblará el pulso si se constata que esa organización está vinculada a actividad terrorista", ha concluido.