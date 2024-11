La consellera responsable de Emergencias supo de la existencia del sistema "Es alert" por un técnico

La consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, que tiene las competencia en emergencias, ha reconocido hoy que supo de la existencia del sistema "Es-Alert" que envía un mensaje a todos los móviles de la ciudadanía, gracias a un técnico que el pasado martes, fecha fatídica de la DANA, después de las ocho de la tarde "nos dice que existe un mecanismo, que se denomina Es Alert que no está reglado, que no está en nuestro planes autonómicos, que es un borrador que todavía está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar, pero es cuando decidimos activar ese Es Alert, cuando nos llega información verbal de que se puede romper la presa de Forata, decisión tomada por el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa) y aconsejada por los técnicos".

La consellera ha respondido así a las informaciones relativas a que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé habría llamado varias veces a la consellera advirtiéndole del riesgo de desbordamiento del río Magro y de la rambla del Poyo, y ofreciendo así mismo, el despliegue de la UME.

La consellera ha dicho que las decisiones que se tomaron esa tarde se decidieron con la información de Aemet y de la Confederación " y si no teníamos esa información, no podíamos actuar" y ha añadido que durante la reunión del Cecopi solo nos enviaban e-mails". Uno de esos emails advierte de que el río Magro y luego el barranco del Poyo van a desbordarse, "los recibimos cuando ya se están desbordando" ha dicho que "es increíble que no se nos traslade nada hasta la siete de la tarde, cuando ya era tarde".

Pradas ha dicho que es el alcalde de Utiel quien le narra la situación y es en ese momento cuando pide el despliegue de la UME.

Ha explicado que a partir de la cinco de la tarde se reúne el Cecopi, el comité que aborda las emergencias, y que "no estaba presencialmente la delegada del Gobierno ni la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo cual lastra la intercomunicación, y verbalmente no se nos comunica nada de la Rambla del Poyo hasta pasadas las siete de la tarde, cuando se verbaliza que puede romperse el embalse de Forata. Y es a las ocho de la tarde cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica y me dice que está en Colombia y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa".

Pradas también ha justificado que "las comunicaciones fueron muy difíciles, perdíamos la comunicación constantemente" y ha dicho que la propia delegada del Gobierno hace una rueda de prensa y "me dice a mí que las complicaciones se pueden ir a partir de las 18 horas, no me traslada ningún dato alarmantemente y niego que me ofrezca el despliegue de la UME, y no nos dan ninguna información de cómo evoluciona esa DANA y es por el alcalde de Utiel por el que nos enteramos de que están comenzando las inundaciones a Utiel".

Ha añadido que el Gobierno de España puede activar en cualquier momento la UME "porque las Fuerzas Armadas están bajo el mandato de España".

La información más grave, la del desbordamiento del barranco del Poyo, no nos lo trasladaron la Confederación en tiempo y forma, nos lo dijeron por e-mail, ha concluido