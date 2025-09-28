Consum mantendrá cerradas 182 tiendas este lunes en la provincia de Valencia

La cadena de supermercados Consum mantendrá cerradas este lunes un total de 182 tiendas en la provincia de Valencia debido a la alerta roja por fuertes lluvias, según ha anunciado la cooperativa valenciana. Además, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas.

Este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta.

Los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja se marcharán esta noche a sus casas antes del inicio de la alerta, según ha informado la empresa.

Permiso climático

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, recuerda, ante la situación de alerta climatológica por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana, que los trabajadores tienen el derecho a no asistir a su puesto en caso de emergencia declarada.

En un comunicado, la Generalitat recuerda que los trabajadores pueden acogerse al llamado “permiso climático” recogido en el Real Decreto-ley 8/2024. Se trata de un permiso retribuido que permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días de su puesto en caso de riesgos graves o alertas climáticas severas que impidan el acceso al trabajo. El permiso es de hasta cuatro días, pero puede prorrogarse mediante un ERTE por fuerza mayor si la situación lo requiere.