Dana Alice en la Comunitat Valenciana: obligan a cortar la AP-7 en Pilar de la Horadada y fuertes tormentas en Pego, Gandia, El Saler, El Perelló y El Camp de Morvedre

El municipio alicantino de Pilar de la Horadada ha registrado una tormenta de intensidad fuerte desde esta tarde que ha provocado la crecida de la Rambla Urbana tras acumularse más de 150 litros por metro cuadrado lo que ha obligado también a cortar el tránsito en el túnel de la AP-7 a la altura del municipio en ambos sentidos.

La Dirección General de Tráfico ha informado de la inundación nivel rojo en la CV-925 en Pilar de la Horadada a causa de la acumulación de agua en la vía. Asimismo se encuentra cortada la AP-7 en el kilómetro 770 en Torre de la Horadada.

En el vecino municipio murciano de San Javier, y en la zona de La Manga, los vecinos han recibido un Es-Alert ante el riesgo de desbordamiento de las ramblas

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso de la Guardia Civil de que se iba a proceder al corte del tráfico en ambos sentidos de la AP-7 por inundación de la calzada.

Según Avamet, en las últimas horas del día ha llovido mucho en el Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa, Pilar de la Horadada y otras zonas próximas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se trasladó ayer a Torrevieja junto al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, donde el alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, les ha informado de la situación tras el episodio de lluvias que está sufriendo la zona. Antes de visitar Torrevieja, Mazón estuvo en Almoradí y Orihuela para informarse también de la situación en estas dos poblaciones por los efectos de la dana, ambas en la comarca de la Vega Baja, al igual que el municipio de Torrevieja.EFE

Valencia y Castellón se llevan lo peor

El episodio de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana afronta hoy el día más adverso en las provincias de Valencia y Castellón y a esta hora se registran tormentas con intensidad muy fuerte entre Pego y Gandia, En Saler y el Perelló hacia Catadau y en el Camp de Morvedre, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la madrugada se han registrado lluvias persistentes en Valencia, el sur de Castellón y el norte de Alicante que continuarán a lo largo del día. La intensidad es moderada o fuerte, aunque en algunos puntos es torrencial, como en La Safor y la Marina Alta.

Solo se han superado los 153 litros de Pilar de la Horadada al municipio los registros acumulados en el Genovés, con 159,2 litros por metro cuadrado y las Islas Columbretes (frente al litoral de Castellón) con 164 litros. Destacan también lo recogido en Llutxent, con 148,4 litros por metro cuadrado; Benimassot con 146,8; Barx, con 146,7; Agullent, con 142,4, el Genovés, con 142; Xàtiva, con 142; Quatretonda, con 141; Castellonet de la Conquesta con 140,5 o Almiserà con 137,2.

Desde Avamet han destacado la poca lluvia recogida en el Vinalopó Mitjà, con registros que no llegan ni a un litro por metro cuadrado en Elda, Petret, Novelda, el Pinós o l'Alguenya, mientras "bien cerca diluvia". Se trata de una zona que está a sotavento del viento de gregal e incluso del levante en algunos casos, han precisado las mismas fuentes.

La tormenta ha venido acompañada durante la madrugada de un intenso aparato eléctrico, según el radar de Aemet Se ha registrado mucha intensidad en el mar, con algunas tormentas que iban tocando tierra en zonas próximas a la costa. Cuando estas tormentas tocan tierra, la intensidad es muy fuerte o torrencial, aunque en zonas sin tormenta la intensidad está siendo moderada a fuerte.

Desde Emergencias de la Generalitat han informado de que no ha habido servicios relevantes durante la madrugada en la ciudad de Alicante, pero en la provincia se han recibido numerosos avisos en la zona de Benidorm y Pilar de la Horadada, donde se cortó anoche al tráfico la Ap-7 en un túnel a causa del agua y donde se produjo una significativa crecida de la rambla urbana.

En Castellón no se han producido de momento incidencias, y en la provincia de Valencia se han atendido tres servicios y dos en la capital.

Aemet ha recordado que durante la jornada continúan activos los avisos naranjas por lluvias en el litoral de Valencia y Castellón, en el interior sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. En el resto del territorio valenciano está activo el aviso amarillo.

Se pide mucha atención durante todo el día a la vigilancia meteorológica y a las actualizaciones de los avisos dado que hoy es el día más adverso en las provincias de Valencia y Castellón.