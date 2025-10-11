Previsión Dana Alice para este sábado: Alicante pasa de alerta roja a naranja y las lluvias se desplazan a Valencia y Castellón

El episodio de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana afronta hoy el día más adverso en las provincias de Valencia y Castellón y a esta hora se registran tormentas con intensidad muy fuerte entre Pego y Gandia, En Saler y el Perelló hacia Catadau y en el Camp de Morvedre, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha establecido para este sábado el a

También se ha establecido el aviso naranja también por tormentas y precipitaciones de 40 litros en una hora, y 100 litros en doce horas, en el litoral de Castellón y en el litoral norte de Valencia, y por tormentas y precipitaciones de 100 litros en doce horas en el interior sur de Valencia.