Previsión Dana Alice para este sábado: Alicante pasa de alerta roja a naranja y las lluvias se desplazan a Valencia y Castellón

Las lluvias marcarán el día, con tormentas ocasionales

  • C. Aparicio
Valencia Creada:
Última actualización:

El episodio de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana afronta hoy el día más adverso en las provincias de Valencia y Castellón y a esta hora se registran tormentas con intensidad muy fuerte entre Pego y Gandia, En Saler y el Perelló hacia Catadau y en el Camp de Morvedre, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha establecido para este sábado el aviso naranja por tormentas y precipitaciones de 40 litros por metro cuadrado en una hora, y 140 litros en doce horas, en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia.

También se ha establecido el aviso naranja también por tormentas y precipitaciones de 40 litros en una hora, y 100 litros en doce horas, en el litoral de Castellón y en el litoral norte de Valencia, y por tormentas y precipitaciones de 100 litros en doce horas en el interior sur de Valencia.

