Última hora dana Alice en la Comunitat: el caudal de los barrancos es "óptimo" pero piden "extremar la precaución"

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado ha informado del temporal de luvias y ha indicado que de momento los barrancos circulan con un caudal "óptimo" aunque ha pedido seguir las recomendaciones y "extremar las precauciones" ya que continúa lloviendo y sigue activa la alerta naranja.

Ha hecho estas declaraciones tras la reunión de coordinación y seguimiento del temporal celebrada esta mañana.

Rodríguez ha señalado que continúa el episodio de lluvias persistentes y ha indicado que ha estado lloviendo durante toda la noche y continúa en la zona de La Safor. Ahora, ha señalado, se va trasladando la tormenta hacia la zona del litoral norte de la provincia de Valencia.

El delegado ha pedido extremar la vigilancia en aquellas zonas de los municipios dana donde las infraestructuras, principalmente el alcantarillado, "no lo tienen bien", los barrancos, donde en principio no hay incidencias y siguen con un caudal "óptimo" que no preocupan de momento, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a extremar la vigilancia y colaboración de los barrancos y las vías que, por acumulados, se están inundando y no permiten la circulación de vehículos.

Rodríguez ha recordado a la población que es necesario "extremar las precauciones", seguir los canales oficiales de seguimiento del episodio, llamar al 112 en caso de emergencia y evitar los desplazamientos que no sean esenciales.

Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial por lluvias y ha pedido a los municipios que establezcan las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos a los que recomienda que convoquen el CECOPAL, que presten atención a los avisos, que recuerden a la ciudadanía que se eviten desplazamientos y que se estacione o retire vehículos de las zonas inundables.

Asimismo les piden que señalicen e impidan al tránsito a vehículos en vados inundables, que informen de la situación de riesgo en zonas deacampada u otros eventos y que se realice seguimiento de la situación y necesidades de personas mayores, dependientes y con movilidad reducida.

Lluvias en las últimas 24 horas

Las lluvias de las últimas 24 horas han dejado acumulados de más de 250 litros por metro cuadrado en localidades como Miramar, Gandia y las Islas Columbretes, según los registros de Avamet, y han provocado la asistencia a 7 vehículos atrapados por el agua, casi todos en Sagunto.

Según informa Aemet, las lluvias están siendo persistentes y están penetrando de mar a tierra en Valencia y el sur de Castellón. La intensidad es ahora torrencial en zonas de la Ribera como Benifaió y Almussafes.

Hasta ahora el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido una veintena de avisos relacionados con las lluvias y las tormentas. Cerca de la mitad se refieren a saneamientos de fachadas y retirada de árboles, mientras que otros 7 han sido por asistencia a vehículos que habían quedado atrapados por el agua.

En el caso de vehículos, la mayoría han tenido lugar en Sagunto entre las 7.00 horas y las 7.30, aunque ha sido una situación puntual sin daños personales. Las personas han podido salir de los vehículos por sus propios medios.

En general se está actuando en toda la provincia de Valencia, en puntos como Mislata, Gandia, Puçol o Utiel.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha actuado en varios servicios como el desbordamiento del alcantarillado y un achique en una vivienda en Borriana, la revisión de una vivienda en Nules por caída de cascotes o el traslado de una persona con dificultades hasta su vivienda que se encuentra en una calle con acumulación de agua en Moncofa.

En Alicante se han realizado un total de 20 actuaciones en 12 localidades, principalmente en Pilar de la Horadada, con 5 intervenciones, donde se han atendido filtraciones, se han hecho achiques y se ha atendido a vehículos bloqueados por el agua. Se ha tenido que rescatar a una conductora del interior de su vehículo en ese mismo municipio.

Los datos registrados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), indican que en Miramar se han recogido 267,8 litros por metro cuadrado; en Gandia 261,9 y en las Columbretes 254.

Numerosas localidades han superado asimismo los 200 litros por metro cuadrado, como Barx, Almiserà, Pinet, Palma de Gandia, Castellonet de la Conquesta, Quatretonda, Lutxent, Palmera, Sollana, El Genovés o Simat de la Valldigna.

La Aemet ha pedido precaución y que se evite coger el coche si no es necesario. Emergencias de la Generalitat ha compartido la información de la Dirección General de Tráfico con las carreteras que están cortadas a causa de las lluvias. Así, está cortada la vía secundaria CV-598 a la altura de Montesa. Y la CV-520 se ha cortado entre Alginet y Algemesí por inundaciones.

Desde la Generalitat han informado además del establecimiento de la situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones en Pilar de la Horadada por el desbordamiento del canal Tajo-Segura.

Se han realizado desalojos en las pedanías de Los Campillos, Almazara y Los Villenas de Pilar de la Horadada, pero las personas han podido regresar a sus casas.