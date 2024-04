"Debemos explicarles claramente a los jóvenes dónde está el empleo"

El pasado 4 de abril el Ministerio celebró la Mesa Sectorial de empleo junto con las comunidades autónomas, una reunión en la que la Comunitat Valenciana, representada por el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, votó en contra del reparto de los fondos por considerar que la región está discriminada.

¿Por qué los fondos que recibe la Comunitat Valenciana para políticas activas de empleo son dos puntos inferiores a la media?

Desde 2012 hemos estado infrafinanciados, y además no están muy claros los criterios de reparto. Si son los que dice el Ministerio, entendemos que no deben de ser esos. Las políticas activas de empleo tienen un objetivo fundamental, que es mejorar la empleabilidad. El gran público de estas ayudas es la población activa, y se tiene que trasladar el porcentaje de población activa al reparto de las ayudas. Además, dentro de ese gran público nos tenemos que fijar especialmente en el porcentaje de desempleo, porque son los que necesitan más atención de las políticas activas de empleo. Nosotros siempre estamos un poco por encima de la media de desempleo. La población activa en la Comunidad Valenciana más o menos, viene a significar siempre el 10%, pero en desempleo estamos en el 11%, mientras que recibimos el 9% de los fondos. Los criterios preferentes deberían ser esos, la población activa y el desempleo.

Los fondos estatales para empleo se incrementaron a partir de 2015...

Sí, pero lo que sucedió es que nuestra brecha respecto a otras comunidades se abrió todavía más, es decir, pasamos a estar un poquito más discriminados de lo que veníamos estando. La otra cuestión, que es muy importante es que las políticas activas son para contrarrestar circunstancias que pueden estar sacudiendo tu mercado de trabajo. Los presupuestos generales del Estado se han prorrogado, con lo cual la cantidad a recibir es la del 2023, con los mismos criterios para el 2024. En la Comunitat Valenciana tenemos sectores de muchísimo peso y muchísima trascendencia que están sufriendo las consecuencias de la globalización, de la guerra de Ucrania, y de las incertidumbres del desarrollo del mercado de electrificación del automóvil. Y eso lo sabemos porque sabemos cuánta gente tenemos en unos expedientes de regulación de empleos suspensivos del sector cerámico y sabemos lo que está pasando ya con el parque de proveedores de Ford y con las indefiniciones que existen todavía en el modelo industrial de electrificación de Ford. Otro sector que también está afectado por la globalización es el citrícola, con una trayectoria en la que la superficie cultivable de Castellón, sobre todo, va descendiendo y que la producción de cítricos va descendiendo. No podemos estar conformes con que se repartan los fondos en 2024 pensando que el mercado de trabajo es el mismo que en 2023. Además, en la Comunitat tenemos otra derivada, que es que el empleo en general va bien porque el sector turístico va muy bien. Pero tenemos en estos momentos una realidad que es la tasa de desempleo más alta de la Comunidad Valenciana, que la tenemos en Castellón. ¿Por qué? Porque Castellón es una economía poco diversificada, muy dependiente de sectores muy competitivos como han sido toda la vida, el citrícola o el cerámico. Se está produciendo un fenómeno de concentración en el tiempo de dos fenómenos, como son la globalización y la crisis de Ucrania, que están afectando muy intensamente a una economía en un territorio muy concentrado. Por eso pedimos que, de cara al 30% de los fondos que queda pendiente para este año, se repartan con otros criterios.

El hecho de que la Comunitat Valenciana reciba menos fondos de lo que le corresponde, ¿está relacionado con que sea una de las autonomías con más paro?

El reparto de los fondos lo que hace es premiar a los que lo hacen bien, y eso no me parece bien, porque, ¿qué incidencia tiene lo que nosotros estamos haciendo en el proceso de reconversión de la industria automovilística? Pues poca. El servicio autonómico de empleo no está incidiendo en que se haya decidido en Europa reconvertir el sector, ir a electrificar y que el mercado no esté respondiendo. Nosotros lo que tenemos ahí es que hacer una función de corrección y de ir buscando paliativos a unas circunstancias externas. Si entramos en ese círculo, es una espiral viciosa. Si tengo menos recursos no voy a ser capaz de resolver esa situación. Por eso votamos en contra del reparto de fondos, y lo que hicimos fue darle un sentido propositivo al voto. Es decir, vale, como os queda pendiente el 30%, lo que sí que os proponemos es que consideréis los dos grandes criterios que os estamos trasladando tanta población activa, tanta cifra de desempleo. Y luego, que se planteen cuestiones que están en manos del Ministerio, como por ejemplo, por qué no aplicar el mecanismo Red al sector cerámico.

¿Cuáles son las principales políticas que se han fijado para esta legislatura?

Lo que es fundamental es la formación. La condición de empleabilidad va a estar sujeta a la formación permanente. Es una de las cuestiones que ya hemos puesto en marcha en esta conselleria, porque el paradigma de la formación está cambiando radicalmente. Ahora las necesidades de reciclaje, de innovación, está creciendo geométricamente. Estamos en un mercado que ya es global, y esos retos los tenemos que afrontar. Y para poder afrontar esos retos, tenemos que mejorar la competitividad de tus empresas y de tus sectores. Y la condición de competitividad está directamente vinculada a la calidad de las personas que trabajan contigo. La empresa necesita gente muy competitiva para mejorar su competitividad, y el empleado lo que necesita es estar permanentemente adaptándose a las necesidades que cada vez son más exigentes. Entonces la principal condición de la formación es la empleabilidad, la empleabilidad permanente durante toda tu vida profesional. Ahí sí que tenemos un reto, que es vincular la formación a la condición fundamental de la persona, que es el empleo. Eso requiere que transformemos los sistemas de formación, que seamos muchísimo más permeables a los que necesitan de nuestra formación, que son los sectores y las empresas que necesitan estar compitiendo en el mercado permanentemente, y adecuarlo a sus necesidades.

¿Y cómo se transforma ese sistema?

Pues es complejo, pero fundamentalmente, se transforma identificando muy exactamente y muy concretamente, cuáles son las necesidades. Hay una paradoja. Tenemos una tasa de de desempleo juvenil alta, una de las más altas de España, y sin embargo, los sectores alertan de que les faltan profesionales en muchas producciones La cuestión es si hemos explicado suficientemente a la gente joven dónde está el empleo. La realidad es que sí que tenemos muchísima gente formándose y sorprendentemente, tenemos demandas de los sectores de que les faltan profesionales. Por eso, vamos a presentar en breve un mapa del empleo, en el que vamos a poner sobre el papel realmente en qué sectores se necesita más empleabilidad, y vamos a intentar enfocar la formación que ofrecemos hacia hacia sus sectores. Tenemos que explicar muy claramente, dónde está el el empleo, qué es lo que te va a garantizar a ti que finalizado tu Ciclo Formativo o finalizado tu grado vas a tener una empleabilidad del 70, 80 o 90%. Lo queremos hacer primero es explicar las bondades de la Formación Profesional, dignificar la Formación Profesional. Probablemente se tenga que intensificar muchísimo la participación de las empresas.

¿Qué han encontrado al llegar a Labora?

Cuando llegamos aquí observamos que se habían destinado muchísimos recursos a determinadas políticas de fomento de empleo que estaban muy vinculadas con el sector público. Las empresas nos siguen pidiendo que no encuentran profesionales, eso es lo fundamental. Lo que tenemos que trabajar fundamentalmente es eso. El 80 % de los recursos se estaban aplicando al fomento de empleo en entidades locales y un 10% se estaba aplicando al fomento de empleo en el sector privado. Eso es incurrir en una contradicción. Lo que estamos haciendo ahora es una verdadera política activa de empleo y el resultado, además, lo medimos. La condición fundamental de empleabilidad y de cualquier política activa de empleo y de cualquier acción de fomento de empleo es que lo que hayas fomentado se mantenga en el tiempo. Porque si no lo único que estás haciendo es subsidiando una acción coyuntural... Eso fue lo primero que estudiamos. Han estado gobernando durante 8 años. Es cierto que han tenido dinero y ha destinado mucho a políticas de fomento de empleo pero una vez finalizada la acción de formación, lo que sí que observamos es que solamente el 30% de la gente se mantenía empleada. Y lo comparamos y era mucho menos el dinero que habían aplicado al sector privado, donde el 80 por ciento de las personas acaban siendo contratadas. Lo que nosotros queremos es crear empleos estables, competitivos y que incrementen la productividad de las empresas.

¿Cuáles son sus objetivos de legislatura?

Tener un sistema que verdaderamente esté dialogado permanentemente y generar una relación con el sector privado que permita atender sus necesidades. Son nuestros clientes, y nosotros proveedores de servicios y lo que tenemos que generar es una estructura que me permita proveerles de servicios. Si tenemos que simplificar la máquina administrativa, la vamos a simplificar. Si tenemos que dialogar más con el sector privado, lo vamos a hacer. Vamos a ser muy permeables a lo que ellos nos digan. Hay un reto que lo tenemos que afrontar. Conocemos cuál es la pirámide poblacional de España. Ya sabemos que en los próximos 10 años se van a jubilar prácticamente las generaciones más numerosas. Simplemente sostener la capacidad productiva de España, exige que renovemos el personal que en estos momentos está, pues ya sabemos que nos va a faltar gente, por mucho que mejoren las innovaciones tecnológicas, va a faltar.

No quiero dejar de preguntarle por la siniestralidad laboral, que es otro de los grandes problemas que nos persigue año tras año. El año pasado hubo 61 accidentes mortales frente a los 77 de 2022.

Cualquier accidente mortal que haya, es una una absoluta tragedia. Nos encontramos con una circunstancia en la que sabemos que el 80% de los accidentes mortales que tenemos son por caídas en altura, que además están vinculadas a la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas, que es algo que estamos fomentando. Debemos investigar mucho cuáles son los métodos de prevención de ese trabajo, que sabemos que lo estamos potenciando e incentivando y que sabemos que puede derivar en en eso. Después la responsabilidad de todo lo que es la inspección. Hay que ser muy rigurosos con la inspección y en la vigilancia, es decir, hay muchas empresas que están dedicándose a hacer ese tipo de instalaciones y sabemos que ese tipo de instalaciones conllevan un riesgo y una caída en altura. Hay que extender muchísimo la cultura preventiva, la investigación, el ser muy exigentes en lo que es la inspección.