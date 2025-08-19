Declarados cuatro incendios en lo que va de mañana en un martes con riesgo extremo de incendio en la Comunitat

El servicio de Emergencias de la Generalitat valenciana ha informado este martes por la mañana de dos potenciales incendios en Callosa d'en Sarrià, Llombai, Higueruelas y Torralba del Pinar.

El primero se ha considerado un "incendio de vegetación" y para él se han movilizado pasadas las 08:00 dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante así como un medio aéreo.

Pasadas las 09:00 se ha avistado "una columna de humo" en Llombai que se ha dado por controlada en menos de una hora tras haber movilizado tres medios aéreos y cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación de Valencia.

Unos minutos más tarde, se ha notificado de otra columna de humo en una zona pinada de Higueruelas, para la que trabajan tres dotaciones de bomberos de la Diputación de Valencia y un medio aéreo; así como un cuarto incendio en Torralba del Pinar, donde ya actúan los bomberos forestales de la Generalitat con medios terrestres y aéreos.

Por último, en la noche del lunes los bomberos dieron por controlado el incendio en Teresa de Cofrentes, que había sido dado por estabilizado días atrás, y que ha quemado 504 hectáreas en una zona de 13 kilómetros cuadrados.

El riesgo de incendio sigue siendo extremo este martes 19 de agosto en toda la Comunitat Valenciana, especialmente por la posibilidad de que caigan rayos ante las tormentas secas en algunas zonas de la región. La Generalitat recuerda que un escenario 3 de riesgo como este está prohibido hacer barbacoas y encender cualquier tipo de fuego en zona agrícola o forestal.