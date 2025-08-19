La Generalitat añade 39 aulas para alumnos con necesidades educativas especiales en colegios e institutos públicos

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha habilitado 39 nuevas aulas específicas ubicadas en centros ordinarios (UECO) para atender a alumnado con necesidades educativas especiales para el curso 2025-2026.

De este modo, se ha incrementado la dotación de aulas UECO en 20 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y en 19 Institutos de Educación Secundaria (IES) de la Comunitat Valenciana. En concreto, se han habilitado 6 unidades en CEIP de Alicante, 1 en CEIP de Castellón y 13 en CEIP de Valencia. Por su parte, en los IES de Alicante se han habilitado 10 unidades nuevas, 2 en los de Castellón y en los de Valencia un total de 7 unidades.

La Conselleria de Educación ha creado estas unidades tras estudiar los correspondientes informes sociopsicopedagógicos del alumnado para el que se propone esta modalidad de escolarización. De este modo, se da respuesta a la inclusión educativa del alumnado en los centros docentes, garantizando los principios de calidad, igualdad de oportunidades, equidad y accesibilidad universal a la educación.

A pesar del descenso de nacimientos, el resultado del arreglo escolar ofrece a final del mes de julio un balance positivo, con la creación de 11 unidades de estas más en los CEIP y CRA respecto al final del curso 2024-2025.

Estas unidades se unen a las 41 aulas UECO habilitadas en el curso 2024-2025 frente a las 7 del curso 2020-2021, las 8 del curso 2021-2022, las 17 del curso 2022-2023 y las 24 del curso 2023-2024.

Así, la Comunitat Valenciana cuenta con un total de 344 unidades específicas, de las cuales 244 son de Educación Infantil y Primaria y 100 de Secundaria. Por provincias, 154 aulas están ubicadas en la provincia de Alicante, 53 en la de Castellón y 137 en la de Valencia.