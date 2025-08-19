Acceso

Una persona muere en una explosión con incendio en una vivienda de Benifaió (Valencia)

Todavía no se conocen las causas de la deflagración que ocurrió este lunes sobre las 22:00 horas

Una persona ha muerto en la explosión con incendio que ha tenido lugar en una vivienda de Benifaió (Valencia), mientras que otra persona ha resultado herida y una vecina ha tenido que ser rescatada por los bomberos, afectada por el humo.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos la explosión se produjo, por causas que se desconocen, pasadas las 22 horas de este lunes, en un piso de la tercera planta de un edificio en Benifaió, en la calle Juan Ramón Jiménez.

Al lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos de Torrent, Silla y Alzira, el sargento de Torrent y un oficial del Consorcio, que procedieron a las tareas de extinción y búsqueda de afectados.

En el piso donde se han producido los hechos, se ha localizado a una víctima mortal, mientras que otra persona ha resultado herida.

En el piso vecino, los bomberos han rescatado a una mujer afectada por el humo.

El dispositivo de bomberos se ha retirado a la 01.30 horas de la madrugada de este martes, han indicado las mismas fuentes.

