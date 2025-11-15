Detenido un hombre de 77 años que vendía cocaína en el barrio de Malilla (Valencia)

La Policía Nacional ha detenido en el barrio valenciano de Malilla a un hombre de 77 años que vendía cocaína al menudeo desde su coche y a quien se le han intervenido 84.900 euros en efectivo.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado, la investigación se inició a principios del mes de octubre, al tener conocimiento los agentes de que un hombre mayor se estaría dedicando a vender droga en la zona.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia, se pudo comprobar que el sospechoso se desplazaba en un vehículo de su propiedad, que paraba en determinados puntos a los que se acercaban diferentes personas y que realizaban transacciones a través de la ventanilla.

Ante tales evidencias y con la correspondiente autorización judicial, se procedió a realizar una entrada y registro en el domicilio y el trastero del investigado, donde se encontraron 15 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios de plástico y preparados para su venta.

También una báscula de precisión, así como útiles para elaborar las dosis de droga y 84.900 euros en efectivo.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención del varón como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas.