Alarma en Valencia por un aparatoso incendio de un desguace de motos ubicado en Alboraya

Un incendio en una nave dedicada al desguace de motocicletas de Alboraya (Valencia) está provocando una intensa humareda, aunque el suceso no ha provocado heridos, según ha informado el alcalde, Miguel Chavarría, a EFE.

En la zona trabajan cuatro dotaciones de bomberos de Paterna, Moncada, Burjassot y Torrent, además de un oficial, un sargento y medios de los bomberos municipales de la ciudad de València.

Chavarría ha señalado que se trata de un incendio aparatoso pero que, en principio, no reviste gravedad.

Las llamas se han originado alrededor de las 9:45 horas y han generado una gran columna de humo.