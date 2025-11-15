El PP exige a Pilar Bernabé que dé la cara por los nuevos fallos en las pulseras antimaltrato

Mujeres que se creían a salvo y estaban en manos de su agresor o mujeres que viven pendientes de una alarma que salta sin motivo. La portavoz de Violencia contra la Mujer del Grupo Popular en Les Corts, Verónica Marcos, ha pedido explicaciones a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por "los nuevos fallos en las pulseras antimaltrato" y ha exigido “una solución de una vez por todas".

"Alguien debería dimitir por taparlo, por mentir y por no solucionarlo cuando ya salió a la luz hace meses. Las mujeres siguen igual o peor que entonces y Bernabé sigue de brazos cruzados mirando hacia otra parte”, ha lamentado.

En un comunicado, Verónica Marcos ha afirmado que “las pulseras antes no pitaban y ahora pitan en exceso, emitiendo alertas que no siempre se corresponden con emergencias reales, lo que deja a las víctimas ante una presión y una incertidumbre insostenible, sumidas en la angustia y la desprotección”.

Ha recordado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, también secretaria de Igualdad del PSOE, “es la máxima responsable de garantizar la seguridad de las víctimas en nuestra tierra y en la Comunitat Valenciana hay más de 500 las mujeres con pulsera antimaltrato activa. Pero ella está a otra cosa”.

Por ello, ha considerado que “este Gobierno convierte la protección de las mujeres en propaganda mientras la realidad demuestra que cada día están más desprotegidas como víctimas. Sánchez, Morant y Bernabé utilizan la causa de las mujeres como pancarta, pero en la práctica las traicionan y las abandonan”.