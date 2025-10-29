Día gris en Valencia en el primer 29 de octubre desde la riada

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este miércoles, día en que se cumple el primer aniversario de la dana que arrasó la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales, nuboso o muy nuboso, con chubascos dispersos en el interior, que serán probables de manera aislada en el litoral.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas subirán, de forma localmente notable en las mínimas de la mitad sur, y el viento soplará de componente sur, flojo a moderado en el litoral y flojo con algún intervalo moderado en el interior.

Para el jueves, se prevén chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el litoral, aunque irán remitiendo durante la tarde; temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en la mitad sur y sin cambios en el resto.

El viento soplará moderado del suroeste en el litoral de Alicante y de componente norte flojo a moderado en el resto del litoral, mientras que en el interior, será flojo variable, tendiendo por la tarde a oeste flojo a moderado.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

Alicante: 23,7 y 16 grados

Castellón: 22,9 y 14,2 grados

Valencia: 22,8 y 14,7 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Alicante: viento del sur 3 a 4, ocasionalmente 5 en el norte pero temporalmente variable 2 a 3 en el sur. Marejadilla o marejada. Algún aguacero.

Aguas costeras de Castellón: viento del sur y suroeste 3 a 4, temporalmente oeste 3 o variable 2 cerca de la costa. Marejadilla o marejada. Algún aguacero.

Aguas costeras de Valencia: viento del sur y sureste 3 a 5, temporalmente oeste 3 o variable 2. Marejadilla o marejada. Algún aguacero.