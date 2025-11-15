Diana Morant señala a Juanfran Pérez Llorca como el "encubridor de Mazón"

El PSPV ha celebrado este sábado un acto calcado al que podría haberse producido en plena campaña electoral. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, la secretaria del PSPV en la ciudad de Valencia, Pilar Bernabé y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, han sido las protagonistas del acto que ha tenido como lema "Volem votar".

Con la canción de "Ja dormiré" de La Fúmiga como banda sonora las tres socialistas, cuyo poder va más allá de la cuestión orgánica, pues ostentan importantes cargos en el Gobierno de España, han exhibido sintonía y fuerza para mostrar un partido que dice estar preparado para que en la Comunitat Valenciana se celebren elecciones autonómicas. Lo contrario, han insistido, es más de lo mismo.

Morant ha asegurado que el candidato del PP para sustituir al presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ha sido todo este tiempo "su encubridor" y ha recordado que ha sido llamado a declarar ante la jueza el próximo día 21 de noviembre para que aclare cuál fue el contenido de las dos llamadas que mantuvo ese día tanto con el propio Mazón como con la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Ha defendido que los valencianos no merecen más políticos en "el Ventorro ni más imposiciones desde los despachos que manosean nuestros derechos. Queremos decidir el futuro de nuestra tierra".

Morant ha insistido en que el PP prefiere alcanzar el pacto de investidura con los "negacionistas del cambio climático", en referencia a Vox, porque no se atreven a convocar elecciones. "Ellos no quieren votar porque han perdido la mayoría social de la calle. Han dicho basta a tanta indignidad".

Además, ha señalado a todo el Consell como responsable de la gestión de la dana del pasado 29 de octubre. "Mazón entrará en el listado indigno de los presidentes de la Generalitat valenciana" y ha afirmado que solo el PSPV puede sentar a lo que han sido jefes del Consell en primera fila de sus actos.

(Seguirá ampliación)