Díaz Ayuso defiende el derecho de la Comunidad Valenciana de lograr una "quita" por haber heredado una deuda "inasumible"

Que cada autonomía tiene intereses diferentes en un asunto como de financiación no es ninguna novedad. Su reforma vuelve a ser el asunto pendiente de una legislatura marcada indiscutiblemente por las concesiones que se han anunciado para Cataluña y de la que podrían beneficiarse autonomías como la valenciano. Este anuncio ha encontrado la oposición del Partido Popular.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este martes una precisión clave para el discurso de los populares valencianos y ha diferenciado claramente la legitimidad que tiene la Comunitat Valenciana en esta reivindicación y que no tiene Cataluña.

"No nos van a dividir a las comunidades autónomas" y ha remarcado que durante la pandemia, regiones de diferentes signo político estuvieron unidas. "Este Gobierno quiere dividir entre hombre y mujer, rico y pobre. No lo van a conseguir, mucho menos aquellas que trabajamos por España y que compartimos prosperidad".

Ha destacado que hay que tener en cuenta la peculiaridades de cada uno, algo que no se hizo en la última reforma. "Se contentó a los nacionalistas" y ahora, ha dicho que la condonación de la deuda a Cataluña, solo servirá para que sigan asfixiando a más empresas, friendo a impuestos a los ciudadanos y creando redes clientelares. "Por más que cambiemos las reglas del juego (de la financiación) a Cataluña no les va ir mejor".

La situación, ha afirmado Ayuso, es diferente en la Comunidad Valenciana. Ha explicado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha heredado una "deuda inasumible", que le impide no solo cumplir con su programa de Gobierno, sino también ofrecer los servicios esenciales. "En Cataluña quieren crear una nación paralela".

"Claro que estamos en Madrid a favor de Madrid, pero también de ayudar a las demás", pero también ha defendido que los dirigentes políticos que han quebrado una comunidad deben asumir responsabilidades y quedar inhabilitados. "No hay derecho a heredar esto y que no pase nada. No puede ser que dogmas políticos mermen la capacidad de crecimiento de la Comunidad Valenciana".