Mazón planta cara a Pedro Sánchez: "Ni puedo ni quiero cambiar los Presupuestos"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no cambiará los Presupuestos de la Generalitat para 2024, "ni puedo ni quiero". Ha descartado así que el déficit marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) de ayer lunes vaya a imponer recortes. Durante un acto en Madrid organizado por la Fundación Conexus, ha reprochado al Gobierno que hasta este lunes no diera "ninguna previsión" a las autonomías para que estas pudieran elaborar sus presupuestos.

En una rueda de prensa previa a la II Cumbre Empresarial Comunitat Valenciana-Comunidad de Madrid, Mazón ha sido preguntado por el hecho de que la Comunitat Valencia vaya a recibir del Gobierno menos dinero del previsto y ha explicado que tuvieron que elaborar las cuentas a ciegas, con datos no oficiales de la Airef.

"Llevamos desde que accedimos al Gobierno de la Generalitat Valenciana sin ninguna previsión.

Ha señalado que a pesar de las condiciones en las que han tenido que elaborar las cuentas no parece que lo hayan hecho tan mal, pues "lo primero que ha hecho Standard and Poor's ha sido elevar el rating de la Comunitat Valenciana de normal a positivo".

"Mi respuesta es no, no voy a cambiar los presupuestos. No los voy a cambiar, y los recortes de Sánchez no se van a aplicar cuando vienen tarde, cuando vienen mal, cuando vienen con irresponsabilidad. No vamos a cambiar los presupuestos, ni puedo ni quiero", ha manifestado.

En este sentido, ha reprochado al Gobierno de España que venga ahora a decirles a los demás que hagan los deberes.

Mazón, ha obtenido el respaldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su compañera en el PP se pronunciaba a favor de ayudar a la Comunitat Valenciana en cuanto a la condonación de la deuda con el Estado.