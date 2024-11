"Dos días desescombrando la nave y hoy, a ayudar a la gente"

José María Caballero no es el voluntario más joven en la interminable cola que se ha formado esta mañana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sus cabellos ya peinan incipientes canas y sus ojeras muestras desvelos y esfuerzos. Sus botas de agua manchadas de barro delatan que no es la primera vez que va a arrimar el hombro por los damnificados. Lleva dos días desescombrando la nave industrial de Peyma en la que trabaja, en Catarroja, aunque él es de Burjassot, y ahora que ha concluido esa labor, le quedan fuerzas para echar una mano a los demás: "He estado desescombrando mi nave, y ahora voy a ver si puedo ayudar a los demás".

José María charla en la cola con un matrimonio. Parece que vienen en grupo: "no, nos hemos conocido en la cola". La gente conversa animadamente, la solidaridad les une y les hace iguales. "Nosotros somos de Valencia y es la primera vez que vamos a ayudar", afirman con satisfacción. Están ya en la entrada del lugar de recepción de voluntarios, a punto de ser enviados a su destino y la sonrisa les llena la cara pese a que saben que van a encontrar desolación y calamidad allí donde les manden. Pero podrán aportar su granito de arena y eso les colma de felicidad. "No sabemos si podremos venir mañana, tenemos una hija de trece años y no sabemos si mañana la podremos dejar con alguien". Pero por hoy, les ha merecido la pena. Ahora mismo, los tres ya van en los autobuses de la solidaridad hacia su destino.