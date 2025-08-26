Elche (Alicante) suspende los plazos administrativos hasta que se supere el ciberataque informático

El ayuntamiento de Elche ha comunicado que suspende los plazos administrativos en tanto que se restablezcan los servicios informáticos municipales tras el ciberataque sufrido este lunes, que ha dejado inoperativo los sistemas del consistorio.

El ayuntamiento ilicitano ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional y ha convocado al Comité de Crisis Municipal presidido por el alcalde en funciones, el popular Claudio Guilabert.

La suspensión de los plazos administrativos vigentes hasta que se restablezcan los servicios informáticos ha sido puesta en conocimiento de los portavoces de los grupos políticos y de los responsables de las organizaciones sindicales del ayuntamiento.

Por otra parte, dos técnicos del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana (CSIRT-CV) se han desplazado a Elche para analizar la situación actual y trabajar en su restablecimiento.

El ayuntamiento ha querido recordar que las oficinas municipales de atención al ciudadano (OMAC) continúan la atención presencial y que una vez que se restablezca el sistema a aquellas personas con cita previa se les llamará para facilitarles una nueva. El teléfono de atención es el 010 en horario de 08.30 a 13.45 horas.

El ayuntamiento de Elche está en contacto permanente con el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana y el Centro Criptológico Nacional.