Investigan la muerte de subinspector de Policía Nacional retirado en Riba-roja (Valencia)

La Guardia Civil investiga la muerte de un subinspector de la Policía Nacional de 60 años retirado cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado en su domicilio, en el municipio valenciano de Riba-roja.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar en la tarde de este lunes, cuando un familiar del fallecido avisó de que le había hallado sin vida en la vivienda particular.

A lo largo del día de hoy se tiene previsto realizar la autopsia al cadáver para determinar las causas de la muerte, ha indicado la Guardia Civil, que no ha avanzado ninguna hipótesis sobre el caso hasta tener más datos sobre las circunstancias de los hechos.